المطبخ الإيطالي.. فن الذوق والتذوق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أسبوع المطبخ الإيطالي في العالم ينطلق تحت عنوان

«على الطاولة مع المطبخ الإيطالي: الصحة مع الذوق»





تحتفل‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬الإيطالية‭ ‬سنويا‭ ‬بأسبوع‭ ‬المطبخ‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬نسخة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬هي‭ ‬النسخة‭ ‬الثامنة،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬على‭ ‬الطاولة‭ ‬مع‭ ‬المطبخ‭ ‬الإيطالي‭: ‬الصحة‭ ‬مع‭ ‬الذوق‮»‬‭.‬

تراث‭ ‬الطهي‭ ‬الإيطالي‭ ‬ترك‭ ‬بصمة‭ ‬لا‭ ‬تمحى‭ ‬على‭ ‬فن‭ ‬الطهو‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يقدم‭ ‬المطبخ‭ ‬الإيطالي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬أذواق‭ ‬لا‭ ‬تقاوم‭. ‬إنها‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬فضائل‭ ‬اتباع‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬غني‭ ‬بالفواكه‭ ‬والخضراوات‭ ‬والحبوب‭ ‬الكاملة‭ ‬والبروتينات‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬الدهون،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬الحنك‭ ‬المرضي‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭. ‬المطبخ‭ ‬الإيطالي‭ ‬مرشح‭ ‬لقائمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬للتراث‭ ‬الثقافي‭ ‬غير‭ ‬المادي‭. ‬لن‭ ‬يكرم‭ ‬هذا‭ ‬التقدير‭ ‬التراث‭ ‬الغني‭ ‬للمطبخ‭ ‬الإيطالي‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬سيكرم‭ ‬أيضا‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭ ‬الطهي‭ ‬الإيطالي،‭ ‬الذي‭ ‬يحبه‭ ‬ويقلده‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الكوكب‭.‬







تقدم‭ ‬إيطاليا،‭ ‬المعروفة‭ ‬بتقاليد‭ ‬الطهي‭ ‬الغنية‭ ‬والنكهات‭ ‬الإقليمية،‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬النموذجية‭ ‬التي‭ ‬تركت‭ ‬بصماتها‭ ‬على‭ ‬مشهد‭ ‬الطعام‭ ‬العالمي،‭ ‬من‭ ‬جبال‭ ‬الألب‭ ‬الشمالية‭ ‬إلى‭ ‬الساحل‭ ‬الجنوبي‭ ‬للبحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط،‭ ‬تقدم‭ ‬كل‭ ‬منطقة‭ ‬مكونات‭ ‬ووصفات‭ ‬فريدة‭ ‬تحتفل‭ ‬بالأهمية‭ ‬الثقافية‭ ‬والتاريخية‭ ‬للمطبخ‭ ‬الإيطالي‭. ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬مقالة‭ ‬ولكنها‭ ‬أيضا‭ ‬رحلة‭ ‬طهي،‭ ‬سنقدم‭ ‬لك‭ ‬بعض‭ ‬المنتجات‭ ‬النموذجية‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الشمالية‭ ‬والوسطى‭ ‬والجنوبية‭ ‬من‭ ‬إيطاليا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ثلاث‭ ‬وصفات‭ ‬تقليدية‭ ‬تعرض‭ ‬الأذواق‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬لهذا‭ ‬المطبخ‭.‬

يعكس‭ ‬تنوع‭ ‬مطبخ‭ ‬شمال‭ ‬إيطاليا‭ ‬الثراء‭ ‬الثقافي‭ ‬والجغرافي‭ ‬لكل‭ ‬منطقة،‭ ‬من‭ ‬الأطباق‭ ‬الغنية‭ ‬والمشبعة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬جبال‭ ‬الألب‭ ‬إلى‭ ‬النكهات‭ ‬الرقيقة‭ ‬لمطبخ‭ ‬المأكولات‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬ليغوريا،‭ ‬يقدم‭ ‬شمال‭ ‬إيطاليا‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬كنوز‭ ‬الطهي‭ ‬التي‭ ‬اكتسبت‭ ‬شهرة‭ ‬دوليا‭. ‬تضم‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬مناطق‭ ‬شهيرة‭ ‬مثل‭ ‬وادي‭ ‬أوستا‭ ‬وترينتينو‭ ‬ألتو‭ ‬أديجي‭ ‬وبيدمونت‭ ‬ولومباردي‭ ‬وفينيتو‭ ‬وإميليا‭ ‬رومانيا‭ ‬وفريولي‭ ‬فينيتسيا‭ ‬جوليا‭ ‬وليغوريا،‭ ‬ولكل‭ ‬منها‭ ‬تراثها‭ ‬الفريد‭ ‬في‭ ‬الطهي‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬بالتركيز‭ ‬على‭ ‬مكونات‭ ‬مثل‭ ‬الزبدة‭ ‬والقشدة‭ ‬والأرز‭ ‬واللحوم‭ ‬الدسمة‭.‬







من‭ ‬بين‭ ‬الأطباق‭ ‬الأكثر‭ ‬شهرة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إيطاليا‭ ‬الريزوتو‭ ‬ألا‭ ‬ميلانيز،‭ ‬من‭ ‬لومباردي،‭ ‬هو‭ ‬البارز‭. ‬إنه‭ ‬طبق‭ ‬أرز‭ ‬مملوء‭ ‬بالزعفران‭ ‬يتناغم‭ ‬بشكل‭ ‬رائع‭ ‬مع‭ ‬الأوسوبوكو،‭ ‬ساق‭ ‬لحم‭ ‬العجل‭ ‬المطهو‭ ‬ببطء‭ ‬وعصيدة‭ ‬من‭ ‬دقيق‭ ‬الذرة،‭ ‬وهي‭ ‬عنصر‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬المطبخ‭ ‬الإيطالي‭ ‬الشمالي،‭ ‬هي‭ ‬عصيدة‭ ‬دقيق‭ ‬الذرة‭ (‬البولنتا‭) ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬تقديمها‭ ‬كريمية‭ ‬أو‭ ‬صلبة،‭ ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬مصحوبة‭ ‬بيخنات‭ ‬أو‭ ‬لحوم‭ ‬لذيذة‭. ‬يحظى‭ ‬هذا‭ ‬الطبق‭ ‬اللذيذ‭ ‬بشعبية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬منطقتي‭ ‬لومباردي‭ ‬وفينيتو‭. ‬عنصر‭ ‬مهم‭ ‬آخر‭ ‬هو‭ ‬جورجونزولا،‭ ‬الجبن‭ ‬الأزرق،‭ ‬ينحدر‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬بيدمونت‭. ‬يشيع‭ ‬استخدامه‭ ‬في‭ ‬المطبخ‭ ‬الإيطالي‭ ‬الشمالي‭ ‬لإضافة‭ ‬نكهة‭ ‬غنية‭ ‬ومنعشة‭ ‬إلى‭ ‬أطباق‭ ‬مثل‭ ‬الريزوتو‭ ‬وعصيدة‭ ‬من‭ ‬دقيق‭ ‬الذرة‭. ‬تشتهر‭ ‬منطقة‭ ‬بيدمونت‭ ‬أيضا‭ ‬بالكمأ‭ ‬الأبيض‭ ‬والفطريات‭ ‬العطرية‭ ‬التي‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬حلقها‭ ‬فوق‭ ‬أطباق‭ ‬المعكرونة،‭ ‬مثل‭ ‬تالياتيل،‭ ‬أو‭ ‬تستخدم‭ ‬لصنع‭ ‬صلصات‭ ‬مملوءة‭ ‬بالكمأة‭. ‬كنز‭ ‬تذوق‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إيطاليا‭ ‬هو‭ ‬المعكرونة‭ ‬المحشوة‭ ‬اللذيذة‭. ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تمتلئ‭ ‬التورتيليني‭ ‬والتورتيلوني‭ ‬بمكونات‭ ‬مثل‭ ‬اللحوم‭ ‬أو‭ ‬الجبن‭ ‬أو‭ ‬الخضار‭ ‬وتقدم‭ ‬في‭ ‬مرق‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬الصلصات‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الزبدة‭.‬

جوهرة‭ ‬الطهي‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬على‭ ‬نكهات‭ ‬مناطق‭ ‬شمال‭ ‬إيطاليا‭ ‬هي‭ ‬ريزوتو‭ ‬مع‭ ‬فطر‭ ‬بورسيني‭. ‬تقدم‭ ‬المناطق‭ ‬الشمالية‭ ‬من‭ ‬إيطاليا‭ ‬بمناظرها‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬الألب‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬النموذجية،‭ ‬مثل‭ ‬فطر‭ ‬بورسيني‭ ‬الرائع،‭ ‬الذي‭ ‬يزدهر‭ ‬في‭ ‬الغابات‭ ‬المورقة‭ ‬في‭ ‬بيدمونت‭ ‬ولومباردي‭ ‬وفينيتو‭. ‬هذا‭ ‬الفطر‭ ‬الترابي‭ ‬اللذيذ‭ ‬هو‭ ‬عنصر‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬ريزوتو‭ ‬آي‭ ‬فونغي‭ ‬بورسيني‭ ‬الكلاسيكي‭. ‬يجمع‭ ‬طبق‭ ‬الأرز‭ ‬الكريمي‭ ‬هذا‭ ‬بين‭ ‬الثراء‭ ‬العطري‭ ‬لفطر‭ ‬بورسيني‭ ‬وقوام‭ ‬أرز‭ ‬أربوريو،‭ ‬مما‭ ‬ينتج‭ ‬عنه‭ ‬بهجة‭ ‬مخملية‭ ‬وغنية‭ ‬تجسد‭ ‬جوهر‭ ‬المطبخ‭ ‬الإيطالي‭ ‬الشمالي‭.‬

يشتهر‭ ‬مطبخ‭ ‬مناطق‭ ‬وسط‭ ‬إيطاليا‭ ‬ببساطته‭ ‬واستخدام‭ ‬المكونات‭ ‬الطازجة‭ ‬والتفاني‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬النكهات‭ ‬الطبيعية‭ ‬للطعام‭. ‬تشمل‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬توسكانا‭ ‬وأومبريا‭ ‬وماركي‭ ‬ولاتسيو‭ ‬وأبروتسو،‭ ‬ولكل‭ ‬منها‭ ‬تراثها‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬الطهي‭.‬

تلعب‭ ‬المعكرونة‭ ‬دورا‭ ‬محوريا‭ ‬في‭ ‬مطبخ‭ ‬مناطق‭ ‬وسط‭ ‬إيطاليا،‭ ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬تحضيرها‭ ‬بمزيج‭ ‬من‭ ‬البيض‭ ‬والدقيق،‭ ‬مما‭ ‬ينتج‭ ‬عنه‭ ‬معكرونة‭ ‬أكثر‭ ‬كثافة‭ ‬وثراء‭. ‬بابارديل،‭ ‬المعكرونة‭ ‬العريضة‭ ‬والمسطحة،‭ ‬هي‭ ‬المفضلة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬تقترن‭ ‬باللحوم‭ ‬الدسمة‭ ‬والصلصات‭ ‬الشهية‭. ‬من‭ ‬بين‭ ‬الطبقة‭ ‬المختلفة‭ ‬الكمأ‭ ‬النموذجي‭ ‬لهذه‭ ‬المنطقة‭. ‬تشتهر‭ ‬أومبريا،‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬القلب‭ ‬الأخضر‭ ‬لإيطاليا‮»‬،‭ ‬بالكمأ‭ ‬الأسود،‭ ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬بشره‭ ‬فوق‭ ‬أطباق‭ ‬المعكرونة‭ ‬أو‭ ‬استخدامه‭ ‬لتذوق‭ ‬الصلصات‭. ‬يشتهر‭ ‬وسط‭ ‬إيطاليا‭ ‬أيضا‭ ‬بزيت‭ ‬الزيتون‭ ‬البكر‭ ‬الممتاز،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬توسكانا،‭ ‬حيث‭ ‬يعدّ‭ ‬زيت‭ ‬الزيتون‭ ‬مكونا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأطباق‭ ‬ويستخدم‭ ‬في‭ ‬الطهي‭ ‬وكلمسة‭ ‬نهائية‭. ‬تفتخر‭ ‬المنطقة‭ ‬بمجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الجبن،‭ ‬مع‭ ‬جبن‭ ‬بيكورينو،‭ ‬المصنوع‭ ‬من‭ ‬حليب‭ ‬الأغنام،‭ ‬مع‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬عليها‭. ‬نوعان‭ ‬مشهوران‭ ‬هما‭ ‬بيكورينو‭ ‬رومانو‭ ‬من‭ ‬لاتسيو‭ ‬وبيكورينو‭ ‬توسكانو‭ ‬من‭ ‬توسكانا‭.‬

واحد‭ ‬من‭ ‬الأطباق‭ ‬الأكثر‭ ‬شهرة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬هو‭ ‬كاشيو‭ ‬إي‭ ‬بيبي‭.. ‬طبق‭ ‬معكرونة‭ ‬متواضع‭ ‬ولكنه‭ ‬لذيذ‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬يصدق‭. ‬مصنوع‭ ‬من‭ ‬مكونات‭ ‬بسيطة‭ - ‬جبن‭ ‬بيكورينو‭ ‬رومانو‭ ‬والفلفل‭ ‬الأسود‭ ‬والمعكرونة‭ (‬عادة‭ ‬السباغيتي‭) - ‬يجسد‭ ‬هذا‭ ‬الطبق‭ ‬جوهر‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬النكهات‭ ‬الطبيعية‭ ‬للطعام‭. ‬والنتيجة‭ ‬هي‭ ‬المعكرونة‭ ‬الكريمية‭ ‬والفلفل‭ ‬التي‭ ‬تجسد‭ ‬جوهر‭ ‬الطعام‭ ‬المريح‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬إيطاليا،‭ ‬وتحتفل‭ ‬ببساطة‭ ‬وثراء‭ ‬تراثها‭ ‬في‭ ‬الطهي‭.‬

يشتهر‭ ‬المطبخ‭ ‬الإيطالي‭ ‬الجنوبي‭ ‬بنكهاته‭ ‬الجريئة‭ ‬والنابضة‭ ‬بالحياة،‭ ‬والتي‭ ‬تتأثر‭ ‬بشدة‭ ‬بمناخ‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬ووفرة‭ ‬المكونات‭ ‬الطازجة‭. ‬تشمل‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬بازيليكاتا‭ ‬وكامبانيا‭ ‬وكالابريا‭ ‬وموليز‭ ‬وصقلية‭ ‬وسردينيا‭ ‬وبوليا،‭ ‬ولكل‭ ‬منها‭ ‬تقاليد‭ ‬الطهي‭ ‬الفريدة‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭.‬

تعدّ‭ ‬المنطقة‭ ‬منتجا‭ ‬مهمّا‭ ‬لزيت‭ ‬الزيتون،‭ ‬ويعتمد‭ ‬مطبخها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬زيت‭ ‬الزيتون‭ ‬البكر‭ ‬الممتاز‭ ‬العالي‭ ‬الجودة‭. ‬يعدّ‭ ‬الاقتران‭ ‬بين‭ ‬زيت‭ ‬الزيتون‭ ‬والطماطم‭ ‬رمزا‭ ‬للطبخ‭ ‬الإيطالي‭ ‬الجنوبي‭. ‬تلعب‭ ‬الطماطم،‭ ‬بأشكال‭ ‬مختلفة،‭ ‬دورا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬مطبخ‭ ‬جنوب‭ ‬إيطاليا،‭ ‬من‭ ‬الطازج‭ ‬والمجفف‭ ‬بالشمس‭ ‬إلى‭ ‬معجون‭ ‬الطماطم‭ ‬والصلصات‭. ‬صلصة‭ ‬بيتزا‭ ‬نابولي‭ ‬الشهيرة‭ ‬هي‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الطماطم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬نظرا‭ ‬لسواحله‭ ‬الطويلة،‭ ‬يقدم‭ ‬جنوب‭ ‬إيطاليا‭ ‬أيضا‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أطباق‭ ‬المأكولات‭ ‬البحرية‭. ‬السمك‭ ‬المشوي،‭ ‬الكالاماري‭ ‬المقلي،‭ ‬معكرونة‭ ‬المأكولات‭ ‬البحرية،‭ ‬المعكرونة‭ ‬مع‭ ‬السردين،‭ ‬هي‭ ‬خيارات‭ ‬شائعة‭. ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالمعكرونة،‭ ‬فإن‭ ‬المعكرونة‭ ‬الطازجة‭ ‬أكثر‭ ‬شيوعا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إيطاليا‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمعكرونة‭ ‬المجففة،‭ ‬مع‭ ‬الأوريكيت،‭ (‬المعكرونة‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬أذن‭) ‬من‭ ‬بوليا‭ ‬لكونها‭ ‬تخصصا‭ ‬إقليميا‭.‬

أحد‭ ‬الأطباق‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬تجسد‭ ‬جوهر‭ ‬المطبخ‭ ‬الإيطالي‭ ‬الجنوبي‭ ‬هو‭ ‬سلطة‭ ‬كابريزي‭.. ‬هذا‭ ‬الإبداع‭ ‬الخالد‭ ‬هو‭ ‬انعكاس‭ ‬حقيقي‭ ‬لتقاليد‭ ‬الطهي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬تجمع‭ ‬هذه‭ ‬السلطة‭ ‬المنعشة‭ ‬بين‭ ‬الطماطم‭ ‬الناضجة‭ ‬وجبنة‭ ‬الموزاريلا‭ ‬الطازجة‭ ‬وأوراق‭ ‬الريحان‭ ‬العطرية‭ ‬وزيت‭ ‬الزيتون‭ ‬البكر‭ ‬الممتاز‭ ‬ورشّة‭ ‬ملح‭. ‬تنعكس‭ ‬ألوان‭ ‬العلم‭ ‬الإيطالي‭ (‬الأحمر‭ ‬والأبيض‭ ‬والأخضر‭) ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الطبق،‭ ‬مما‭ ‬يرمز‭ ‬إلى‭ ‬جوهر‭ ‬جنوب‭ ‬إيطاليا‭.. ‬بسيط‭ ‬وصحي‭ ‬ومليء‭ ‬بالنكهة‭.‬







وكما‭ ‬اعتاد‭ ‬اللاتين‭ ‬أن‭ ‬يقولوا‭ ‬‮«‬دولشيس‭ ‬أن‭ ‬فوندو‮»‬‭ ‬أو‭ ‬الحلو‭ ‬في‭ ‬الأسفل‭! ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬إغلاق‭ ‬هذه‭ ‬المقالة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مشاركة‭ ‬طعم‭ ‬الحلاوة‭ ‬الإيطالية‭ ‬التقليدية‭. ‬سيداس‭ ‬هي‭ ‬حلوى‭ ‬سردينيا‭ ‬بامتياز‭. ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الجيب‭ ‬المغلق‭ ‬من‭ ‬معجنات‭ ‬السميد‭ ‬المملوءة‭ ‬بالجبن،‭ ‬يبدو‭ ‬وكأنه‭ ‬رافيولي‭ ‬كبير،‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬شكل‭ ‬دائري‭. ‬أولا،‭ ‬يتم‭ ‬قليها،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك،‭ ‬قبل‭ ‬تناولها،‭ ‬يتم‭ ‬رشها‭ ‬بالعسل‭.. ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬النكهات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬لبس‭ ‬فيها‭ ‬والتي‭ ‬لها‭ ‬أصول‭ ‬قديمة‭. ‬حلوى‭ ‬إيطالية‭ ‬لذيذة‭ ‬أخرى‭ ‬هي‭ ‬الكانولو‭ ‬الصقلي،‭ ‬وهي‭ ‬حلوى‭ ‬إيطالية‭ ‬محبوبة‭ ‬معروفة‭ ‬بشكلها‭ ‬الأنبوبي‭ ‬الشهير‭ ‬وحشوها‭ ‬اللذيذ‭. ‬قشرتها‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬عجينة‭ ‬معجنات‭ ‬مقرمشة‭ ‬مقلية،‭ ‬تتشكل‭ ‬عادة‭ ‬في‭ ‬أنبوب‭ ‬ثم‭ ‬تقلى‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬قوام‭ ‬مقرمش‭. ‬بمجرد‭ ‬أن‭ ‬تبرد،‭ ‬تمتلئ‭ ‬القشرة‭ ‬بمزيج‭ ‬غني‭ ‬من‭ ‬جبنة‭ ‬الريكوتا‭ ‬المحلاة،‭ ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬مملوءا‭ ‬بنكهات‭ ‬مثل‭ ‬قشر‭ ‬الحمضيات‭ ‬أو‭ ‬الفانيليا‭ ‬أو‭ ‬رقائق‭ ‬الشوكولاتة‭. ‬أصبحت‭ ‬هذه‭ ‬الأطعمة‭ ‬الصقلية‭ ‬الشهية‭ ‬رمزا‭ ‬لصناعة‭ ‬المعجنات‭ ‬الإيطالية،‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬الاحتفال‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬لمزيجها‭ ‬المتناغم‭ ‬من‭ ‬القوام‭ ‬والنكهات‭. ‬يمثل‭ ‬الكانولو‭ ‬تقليدا‭ ‬عمره‭ ‬قرون‭ ‬في‭ ‬المطبخ‭ ‬الصقلي،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬للجزيرة‭ ‬وحرفية‭ ‬الطهي‭.‬