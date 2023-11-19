تمكين للمساعدة القانونية : أطفال غزة يتعرضون لجرائم حرب أمام صمت العالم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت منظمة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، إن اليوم العالمي للطفل الذي يُصادف غدا، يأتي في ظل استمرار تعرّض الأطفال في قطاع غزة إلى جرائم متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتشريد.



وأضافت "تمكين"، وبينما يُمارس معظم أطفال العالم حقوقهم الطبيعية، يضرب المحتل الإسرائيلي بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية؛ فيستهدف في حربه على القطاع الأطفال فيقصف منازلهم ويقتلهم ويحرمهم من أبسط حقوقهم.



وطالبت المنظمة، في بيان لها حمل عنوان "أطفال غزة.. جرائم حرب أمام صمت العالم"، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يحتفل به العالم في 20 تشرين الثاني سنويا، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف الحرب على غزة، ووقف الانتهاكات التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين، وحمايتهم من آثار وتداعيات ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تحرمهم من حقوقهم، إلى جانب العمل على إنهاء حصار غزة وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.



وأشارت المنظمة إلى أنه قبيل بدء الحرب، كان ثلث أطفال غزة بحاجة إلى الدعم في مجال الصدمة المتصلة بالنزاع، وبدون شك، فقد ازدادت كثيرًا حاجة الأطفال إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي-الاجتماعي، علما أن أكثر الأمراض النفسية شيوعًا التي يُصاب بها أطفال غزة، نتيجة الحروب المتكررة، تتمثل في "الكوابيس، اضطرابات الأكل، والخوف الشديد، والتبول اللاإرادي".



وقالت المنظمة، إن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءاً، لا سيما أوضاع حقوق الطفل على وجه الخصوص، مع استمرار فرض قوات الاحتلال حصارًا خانقًا ومستمرًا على القطاع منذ أكثر من 16 عامًا، أسهم في الحدّ من تمتع الأطفال الفلسطينيين بحقوقهم وفقًا للقانون الدولي، وحاليًا يدفع الأطفال في قطاع غزة ثمنًا باهظًا من أرواحهم ومعنوياتهم من جرّاء الحرب دون أي اعتبار لقوانين دولية أو قرارات أممية أو أخلاق حرب.



وجاء في البيان، أنّ الأطفال يُشكلون 47 بالمئة من سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، ويستشهد في غزة 6 أطفال كل ساعة حيث بلغ عدد الشهداء منهم بعد مرور أكثر من شهر على الحرب أكثر من 5 آلاف طفل من مجموع الشهداء الذين تخطوا حاجز أل 12 ألف شهيد، إلى جانب إصابة أكثر من 15 ألف طفل معظمهم مصابين بجروح بليغة وربما إعاقات طويلة الأمد، وثمة أعداد كبيرة من المفقودين والمفقودات تحت الردم بفعل القصف المستمر ونقص المُعِدَّات والانشغال بعمليات الإنقاذ، فضلا عن كثيرين نجوا من الموت لكنهم مصابون ويحتاجون للعلاج، ومنهم لم يُصب لكنهم يعيشون واقعًا لا يمكن مطلقًا أن يكون واقع من هم في مثل أعمارهم، حيث أصبحوا نازحين بلا مأوى ولا تتوفر لهم أهم مُتطلبات الحياة الأساسية.



وفي ظل الحرب المستمرة، يُحرم الأطفال في غزة من وجود الأسرة حيث فُصل الكثيرين منهم قسراً عن أسرهم؛ إما لإصابتهم أو استشهادهم؛ ما يعرضهم لمصير مجهول في ظل غياب الأسرة التي تقدم الرعاية والاهتمام للأطفال.



وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة، ذكر البيان أنّ الأطفال يعيشون في ظروف قاسية ومعاناة شديدة، حيث تستمر قوات الاحتلال بانتهاكاتها على الفلسطينيين التي تنعكس على الأطفال، من خلال محاصرة المناطق السكنية وعزل السكان ومنعهم من الوصول للخدمات الأساسية وفرض القيود على حرية الحركة والتنقل، وتنفيذ عمليات عسكرية متكررة واقتحام المدن والقرى الفلسطينية مستخدمة القوة المفرطة ما تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين من بينهم عدد من الأطفال.



وأشار البيان إلى أن عدد الأسرى الأطفال يبلغ منذ عام 2000 حتى نهاية العام 2022 ما لا يقل عن 17 ألف قاصر فلسطيني، تتراوح أعمارهم ما بين 12-18 عاماً، كما سُجّلت العديد من حالات الاعتقال والاحتجاز لأطفال لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات.



فيما اعتقلت سلطات الاحتلال خلال العام 2022 نحو 882 طفلًا فلسطينيًا، منهم 654 طفلًا من القدس ويشكلون الغالبية العظمى ما نسبته 74.1 بالمئة من إجمالي الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال في العام 2022، فضلًا عن عدة أطفال من القدس تحتجزهم في مراكز اجتماعية خاصة لأن أعمارهم تقل عن 14 عامًا.