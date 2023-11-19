أكاديميون يطالبون المجتمع الدولي بإيقاف الحرب على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب أكاديميون، خلال ندوة، اليوم الأحد، نظمتها كلية الآداب في الجامعة الأردنية، بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة بالتعاون مع المعهد العالمي للفكر الإنساني، المجتمع الدولي بإيقاف جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.



ودعوا إلى إعلاء صوت الحكمة والرشد، في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وحماية الفلسطينيين من جرائم القتل والتهجير وأمدادهم ب الغذاء والدواء والوقود.



وأكد رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، ضرورة استلهام الدروس والعبر من الأحداث الراهنة، ليكون العلم والمعرفة والابتكار والريادة والإبداع الطريق لحماية الأطفال والنساء من القتل والظلم، والسبيل لبناء المجتمعات.



ودعا عبيدات الباحثين والطلبة إلى ترسيخ مبادئ الإنسانية والسلام، موضحا أن جمال الفلسفة يكمن في أنها تسبق العلم زمانيا، كونها تمنح صاحبها الحرية والتفكير الذي قد لا يقف دائما عند المعرفة، بل يتعداه ليبحث عما هو كامن وراءها.



من جانبه، قال عميد كلية الآداب الدكتور محمد القضاة، إن الجامعة أدرجت مساق "مقدمة في الفلسفة والتفكير الناقد" مادة إجبارية، انطلاقا من رؤيتها في تعزيز الدرس الفلسفي وبناء منهجيات التفكير والمهارات التواصلية والحوارية للطلبة.



وقال المستشار الأكاديمي للمعهد العالمي للفكر الإنساني الدكتور رائد عكاشة، إن الاحتفاء باليوم العالمي للفلسفة استشعار لدورها الحضاري في تشكيل وعي الأمة بمكونات هويتها من جهة، وبكل ما يعمل على محاولة نسفها من جهة أخرى.



بدورها، قالت رئيس قسم الفلسفة الدكتورة دعاء خليل، إنه انطلاقًا من مبدأ الفلسفة القائم على الانتقال من المشكلة إلى السؤال، فلا بد من الاستجابة للتحديات والمتغيرات التي بلغت ذروتها، كالتغيرات المناخية، والمجاعات، والفيضانات، والأزمات الأخلاقية، لتكمن المهمة الرئيسة في رصد الثوابت والمتغيرات، ولئلا يكون الأفق بلا ملامح علينا التفكير انطلاقا من الدوافع.