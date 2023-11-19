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أشغال الكرك تفتح غرف عمليات خلال المنخفض

11/19/2023 3:11:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية أشغال الكرك اليوم الأحد، عن فتح غرف عمليات في مختلف المديريات التابعة لها نظرا للظروف الجوية السائدة وتساقط الأمطار بغزارة في مختلف أنحاء المحافظة.


وأكد مدير المديرية المهندس خالد العمرو لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، جاهزية المديرية لتقديم الخدمة المطلوبة، مهيبا بالمواطنين بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.


وأشار إلى ضرورة تواصل المواطنين مع غرفة العمليات الرئيسية في المديرية على الرقم ( 0780377242) عند الحاجة والضرورة.


وأضاف، أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة في المديرية والتأكيد على ضباط ارتباط غرف العمليات بتزويد المديرية بتقارير أولا بأول عن سير العمل لمواجهة الظروف الجوية وتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين.

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