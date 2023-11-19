روسيا: بوتين سيشارك في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين
التاريخ
11/19/2023 3:11:43 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في قمة مجموعة العشرين الافتراضية التي تنظمها الهند في يوم الأربعاء المقبل.
وقالت القناة الروسية الحكومية الأولى :"لأول مرة منذ فترة طويلة، سيشارك الرئيس الروسي وقادة الدول الغربية في ذات الفعالية".
بترا
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