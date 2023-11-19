مديرية الأمن العام: خطة خاصة للتعامل مع الظروف الجوية وفرقنا في الميدان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وضعت مديرية الأمن العام خطتها الخاصة بالتعامل مع الحالة الجوية موضع التنفيذ للتعامل مع أية ظروف استثنائية قد تشهدها بعض مناطق المملكة نتيجة غزارة هطول الأمطار.



وحافظت فرق الدفاع المدني على جاهزيتها بالقرب من المواقع المنخفضة والتجمعات المائية الخطرة.



ورفعت قوات الدرك وقيادات الأقاليم ومديريات الشرطة من جاهزيتها الى جانب الإدارات المرورية التي تواجدت في الميدان للتعامل مع أي حالات طارئة وتقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين.



وأكدت المديرية جاهزيتها للتعامل بأقصى درجات السرعة مع كافة البلاغات الواردة إلى مديرية العمليات والسيطرة وغرف العمليات الفرعية مؤكدة على تواجد النشامى في الميدان لخدمة المواطنين.



وجددت المديرية تحذيرها من الأجواء المتوقعة في الساعات القادمة، والتي قد تشهد غزارة في الهطولات المطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية وخطر الانزلاق على الطرقات، مهيبة باتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة خلال المنخفض الجوي.