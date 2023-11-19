حماس: الاحتلال هو من ارتكب مجزرة 7 أكتوبر بقصف حفل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان أن الاحتلال هو من ارتكب مجزرة يوم 7 أكتوبر بقصف حفل شارك فيه 4 آلاف شخص.
وأضاف حمدان في مؤتمر صحفي ببيروت أن وتيرة المجازر الإسرائيلية تتصاعد في الأيام الأخيرة بهدف تهجير الفلسطينيين.
وطالب الإدارة الأميركية وبايدن بالتراجع عن موقفهم الداعم للاحتلال وعدوانه.
ودعا إلى فتح معبر رفح والممرات الإنسانية فورا مطالبا الأمم المتحدة بإجراء محاكمة لمجرمي الحرب الصهاينة.
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