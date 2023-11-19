حماس: الاحتلال هو من ارتكب مجزرة 7 أكتوبر بقصف حفل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان أن الاحتلال هو من ارتكب مجزرة يوم 7 أكتوبر بقصف حفل شارك فيه 4 آلاف شخص.



وأضاف حمدان في مؤتمر صحفي ببيروت أن وتيرة المجازر الإسرائيلية تتصاعد في الأيام الأخيرة بهدف تهجير الفلسطينيين.



وطالب الإدارة الأميركية وبايدن بالتراجع عن موقفهم الداعم للاحتلال وعدوانه.



ودعا إلى فتح معبر رفح والممرات الإنسانية فورا مطالبا الأمم المتحدة بإجراء محاكمة لمجرمي الحرب الصهاينة.

