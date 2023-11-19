أهالي مخيم البقعة يشيدون بمواقفة الملك تجاه القضية الفلسطينية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد أهالي مخيم البقعة التفافهم حول القيادة الهاشمية، ووقوفهم صفا واحدا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في مساعيه الرامية إلى دعم الأشقاء في غزة والضفة الغربية في محنتهم التي يمرون بها جراء العدوان الآثم على غزة.



وأشاد أهالي مخيم البقعة بمواقف جلالة الملك الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحرب على غزة، والجهود المبذولة لحل الصراع، وإيصال المساعدات الإنسانية، ودعواته المتواصلة لوقف العدوان على غزة.



وأكدوا، في بيان اليوم الأحد، عقب اجتماع حاشد، تأييدهم لجهود جلالة الملك والحكومة الأردنية، مؤكدين التفافهم حول القيادة الحكيمة والمساندة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.



وحضر الاجتماع مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، ومتصرف لواء عين الباشا الدكتور ابراهيم الرواحنة والنائب أحمد السراحنة، ورئيس لجنة خدمات مخيم البقعة حسن مرشود، ومدير المخيمات في الدائرة أسامة علقم، ومدير مكتب الدائرة لمحافظة البلقاء حمزة السلاق.