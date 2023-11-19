فعاليات في إربد نصرة لقطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت جهات شعبية ورسمية وثقافية عدة فعاليات؛ نصرة لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي مستمر منذ أسابيع.



ونظمت بلدية غرب إربد، بالتعاون مع مديريتي صحة وأوقاف إربد في مبنى منطقة كفريوبا، اليوم الأحد، حملة للتبرع بالدم للأهل في قطاع غزة تحت شعار "دمنا واحد".



وقال مدير منطقة كفريوبا، مأمون بني يونس، إن الحملة لاقت تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين، مؤكدا أن الأردنيين هم السند لأشقائهم في فلسطين المحتلة وقطاع غزة، مشددا على الوقوف خلف جهود جلالة الملك عبدالله الثاني المطالبة بوقف العدوان فورا، وإيصال المساعدات إلى أهالي القطاع بشكل مستدام.



ونظمت عمادة شؤون الطلبة بجامعة اليرموك، ورشة بعنوان: "غزة بعيون يرموكية"، تضمنت رسم لوحات فنية عبرت عن وقوف طلبة اليرموك إلى جانب أشقائهم من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وتضامنهم الكبير معهم في وجه ما يتعرضون له من مجازر وحشية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وقال عميد شؤون الطلبة، الدكتور معتصم الشطناوي، إن طلبة الجامعة كغيرهم من أبناء الوطن يقفون خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه المشرفة في دعم القضية الفلسطينية، ومساعيه الدائمة لوقف الظلم والعنف الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.



فيما نظم ملتقى إربد الثقافي، بالتعاون مع ملتقى المرأة للعمل الثقافي مساء أمس، ندوة بعنوان: "غزة في عيون الشعراء"، تحدث فيها الكاتب عبدالمجيد جرادات.



وقال جرادات، خلال الندوة التي أدارها الدكتور حسين العمري، إن إسرائيل تشن حرب إبادة على أبناء قطاع غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي ينص على حماية أرواح الأبرياء من المواطنين العزل والأطفال والنساء.



وأشار إلى جهود الأردن المتواصلة بقيادة جلالة الملك لوقوف العدوان والتصدي لتهجير الفلسطينيين من أرضهم والعمل على إيصال مساعدات لهم بشكل مستدام، مشيدا بنضال الشعب الفلسطيني وثباته في أرضه والدفاع عنها بكل قوة وحزم.



وقرأ الشعراء: حسن البوريني، وعمر أبو الهيجاَء، ومريم عبدالعزيز وعطوة ومنوة محمد غزال، قصائد وجدانية عاينوا فيها وحشية قوات الاحتلال الإسرائيلي في الغارات الجوية التي تقتل الأبرياء والأطفال والنساء، كما أشادوا بصمود أبناء الشعب الفلسطيني.