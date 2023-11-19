أفخاي يتحول إلى ممثل تافه - فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني - في الحرب الإعلامية المستعرة على مواقع التواصل منذ اندلاع العدوان الوحشي الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، لا يكف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن إثارة الزوابع.

فالرجل الذي غالباً ما يوصف بالمستفز من قبل آلاف المعلقين على حساباته في مواقع التواصل، لا يهدأ ولا يكل عن الترويج لرواية بلاده بطبيعة الحال.

تقمص دور متصل

وفي آخر صيحاته، نشر أدرعي اليوم الأحد فيديو ساخراً على حسابه في "إكس"، يظهر فيه وهو "يمثل" متقمصاً دور متصل بأحد المستشفيات.

إذ رفع سماعة الهاتف وخابر المستشفى سائلاً بشكل ساخر، إن كان يملك بنادق كلاشينكوف إلى جانب جهاز التصوير بالرنين المغناطيس (MRI).

ومتعجباً عند سماع الجواب بالنفي، قال: "والله في مستشفى الشفاء بغزة عندهم الكثير من الكلاشينكوف"، في إشارة إلى ما أعلنه جيش الاحتلال سابقاً عن عثوره على أسلحة وذخائر في أقبية مستشفى الشفاء.

لينتقل بعدها ويسأل بنفس الأسلوب، قائلا: "أنا متأكد عندهم نفق عسكري بجوار المستشفى وداخل المجمع الطبي".. ثم يرد لاحقاً بالطريقة عينها معرباً عن استغرابه مما سمع.

إلا أن الفيديو الذي أراده أفيخاي "طريفا ساخراً"، جاء بعكس ما تشتهيه سفنه. إذ فتح عليه بابا من الانتقادات العنيفة والساخرة، ووصف بالمقطع المستفز.

كما اعتبر عدد من المعلقين أن الرجل منخفض الذكاء، ومجرد "حامل أمتعة" لمشغليه!، وتافه.

يشار إلى أنه رغم إصرار الاحتلال

على وجود أسلحة داخل مستشفى الشفاء الواقع غرب مدينة غزة، والذي يخضع لحصار منذ أيام، فإن عدة مصادر مستقلة أكدت مؤخراً أنه حتى الآن لم يتم العثور على أي أدلة تفيد بوجود أسلحة داخل المجمع أو أي شيء يثير الشبهات.

بل إن بعض وسائل الإعلام العالمية ومنها شبكة سي أن أن الأميركية، أفادت أمس بأن تحليلاً للفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي حول العثور على أسلحة أسفل المستشفى خلص إلى أن القوات الإسرائيلية هي التي نقلت على ما يبدو أسلحة إلى داخل المستشفى، مشيرةً إلى وجود تناقض واضح في الفيديو الأول الذي نشره الجيش، والمشاهد التي تم التقاطها أثناء زيارة مؤسسات إعلامية أجنبية للمبنى.



