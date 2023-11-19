-->

Monday, 20 November 2023 01:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الروزماري.. تعرفوا إلى فوائدها العلاجية المذهلة

11/19/2023 3:09:19 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - إكليل الجبل أو الروزماري هو عشبة خشبية دائمة الخضرة، تعد من النباتات العطرية، وتمتلك رائحة مذهلة، كما وتميزت من القدم باستخدامها في مجال طب الأعشاب لخصائصها العلاجية المذهلة.


وغي مقالنا هذا، سنذكر لكم أهم فوائد الروزماري:

– تحسين عملية الهضم.

– يخفف التوتر العصبي.

– يساعد على التعافي بعد الجلطة الدماغية.

– يعزز زيادة إفراز عصير المعدة.

– تقليل تكوين المواد المسرطنة في الطعام.

– مفيد لصحة للقلب.

– يرفع مستوى ضغط الدم.

– زيوته تساعد على تطهير الهواء داخل المنزل من الميكروبات.

– يحسن الذاكرة.

– يستخدم في علاج التهاب الحلق والشعب الهوائية وسيلان الأنف والتهابات الجهاز التنفسي الفيروسية الحادة.

– يخفض مستوى الإجهاد.

– خفض مستوى الأدرينالين في الدم.

– التقليل من استجابة الجلد للمهيجات الخارجية.

MENAFN19112023000151011027ID1107454212

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث