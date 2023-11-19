الروزماري.. تعرفوا إلى فوائدها العلاجية المذهلة

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- Khaberni) خبرني - إكليل الجبل أو الروزماري هو عشبة خشبية دائمة الخضرة، تعد من النباتات العطرية، وتمتلك رائحة مذهلة، كما وتميزت من القدم باستخدامها في مجال طب الأعشاب لخصائصها العلاجية المذهلة.
وغي مقالنا هذا، سنذكر لكم أهم فوائد الروزماري:
– تحسين عملية الهضم.
– يخفف التوتر العصبي.
– يساعد على التعافي بعد الجلطة الدماغية.
– يعزز زيادة إفراز عصير المعدة.
– تقليل تكوين المواد المسرطنة في الطعام.
– مفيد لصحة للقلب.
– يرفع مستوى ضغط الدم.
– زيوته تساعد على تطهير الهواء داخل المنزل من الميكروبات.
– يحسن الذاكرة.
– يستخدم في علاج التهاب الحلق والشعب الهوائية وسيلان الأنف والتهابات الجهاز التنفسي الفيروسية الحادة.
– يخفض مستوى الإجهاد.
– خفض مستوى الأدرينالين في الدم.
– التقليل من استجابة الجلد للمهيجات الخارجية.
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