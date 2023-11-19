6 أشهر تجريبية لمشروع «إيجاد جيوئيد دقيق لإمارة دبي»

أوضحت بلدية دبي أن المرحلة التجريبية لمشروع ((إيجاد جيوئيد دقيق لإمارة دبي))، ستستغرق 6 أشهر، ثم سيتم تعميمه على جميع المناطق في دبي.

وقالت إيمان الفلاسي، مدير قسم المسح الجيوديسي في إدارة المساحة ببلدية دبي لــ((البيان)): بعد انتهاء المرحلة التجريبية للمشروع سيتم تعميمه على جميع المناطق في دبي، مشيرة إلى أن مشروع ((إيجاد جيوئيد دقيق لإمارة دبي))، يهدف إلى تطوير نموذج جيوديسي دقيق لارتفاعات إمارة دبي عن مستوى سطح البحر، ليكون بمثابة مرجع للارتفاعات.

رصد

وأضافت أن بلدية دبي ستستخدم في هذا المشروع أحدث وأدق التقنيات لرصد التثاقلية الأرضية للإمارة بواسطة جهاز CG6 وبدقة 5 ميكروجال، إلى جانب أجهزة الرصد بالأقمار الاصطناعية Trimble R12، كما ستنفذ قياسات لارتفاعات الأرض باستخدام أحدث نماذج تمثيل الأرض العالمية المنتجة من وكالة ((ناسا)) الأمريكية، ووكالة الفضاء الأوروبية.

جودة

ولفتت الفلاسي إلى أن هذا المشروع يسهم في الارتقاء بجودة ومخرجات مشاريع البنية التحتية والطرق وأعمال المسوحات والتصوير، مع تحسين جودة الخدمات المساحية، مثل:

حساب منسوب المدخل، والخرائط الكنتورية، فضلاً عن تقليص كلفة وزمن إنجاز الخدمات المساحية وتحسين جودتها، وتطوير إنتاج الخرائط ثلاثية الأبعاد والخرائط عالية الدقة، بما يدعم جهود بلدية دبي في تعزيز الشبكة المساحية المتقدمة في الإمارة.

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