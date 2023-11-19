-->

Monday, 20 November 2023 01:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


6 أشهر تجريبية لمشروع «إيجاد جيوئيد دقيق لإمارة دبي»

11/19/2023 3:01:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوضحت بلدية دبي أن المرحلة التجريبية لمشروع ((إيجاد جيوئيد دقيق لإمارة دبي))، ستستغرق 6 أشهر، ثم سيتم تعميمه على جميع المناطق في دبي.

وقالت إيمان الفلاسي، مدير قسم المسح الجيوديسي في إدارة المساحة ببلدية دبي لــ((البيان)): بعد انتهاء المرحلة التجريبية للمشروع سيتم تعميمه على جميع المناطق في دبي، مشيرة إلى أن مشروع ((إيجاد جيوئيد دقيق لإمارة دبي))، يهدف إلى تطوير نموذج جيوديسي دقيق لارتفاعات إمارة دبي عن مستوى سطح البحر، ليكون بمثابة مرجع للارتفاعات.

رصد

وأضافت أن بلدية دبي ستستخدم في هذا المشروع أحدث وأدق التقنيات لرصد التثاقلية الأرضية للإمارة بواسطة جهاز CG6 وبدقة 5 ميكروجال، إلى جانب أجهزة الرصد بالأقمار الاصطناعية Trimble R12، كما ستنفذ قياسات لارتفاعات الأرض باستخدام أحدث نماذج تمثيل الأرض العالمية المنتجة من وكالة ((ناسا)) الأمريكية، ووكالة الفضاء الأوروبية.

جودة

ولفتت الفلاسي إلى أن هذا المشروع يسهم في الارتقاء بجودة ومخرجات مشاريع البنية التحتية والطرق وأعمال المسوحات والتصوير، مع تحسين جودة الخدمات المساحية، مثل:

حساب منسوب المدخل، والخرائط الكنتورية، فضلاً عن تقليص كلفة وزمن إنجاز الخدمات المساحية وتحسين جودتها، وتطوير إنتاج الخرائط ثلاثية الأبعاد والخرائط عالية الدقة، بما يدعم جهود بلدية دبي في تعزيز الشبكة المساحية المتقدمة في الإمارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN19112023000110011019ID1107454198

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث