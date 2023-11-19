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اكتشاف 29 جيناً تؤثر على شكل الرأس لدى البشر

11/19/2023 3:01:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اكتشف باحثون في جامعة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وجامعة «كي يو ليوفين» البلجيكية،
29 جيناً تؤثر على شكل الرأس لدى البشر.
ووفقاً للنتائج التي نشرت في مجلة «نيتشر كومينيكيشن»، قدمت أدلة مهمة حول الأساس الجيني للحالات التي تؤثر على الجمجمة، مثل تعظم الدروز الباكر وهو اضطراب يحدث عند الولادة، ويتسبب في إغلاق واحد أو أكثر من المفاصل الليفية الموجودة بين عظام جمجمة الطفل.
وعبر تحليل الباحثين لقياسات قبو الجمجمة «جزء الجمجمة الذي يشكل الجزء العلوي المستدير من الرأس ويحمي الدماغ»، حدد الفريق 30 منطقة من الجينوم مرتبطة بجوانب مختلفة من شكل الرأس، 29 منها لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً.
وكان أحد الاكتشافات المهمة هو أن العديد من الارتباطات القوية تقع بالقرب من الجينات التي تلعب أدواراً رئيسة في التكوين المبكر للرأس والوجه وتنظيم نمو العظام.

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