في يوم الطفل العالمي.. مؤسسة كلمات تحقق حلم القراءة والتعلم للأطفال المكفوفين واللاجئين

في مدرسة عبدالله بن أم مكتوم للمكفوفين بالأردن، لم تستطع الطفلة رماس سعيد، 14 سنة، إخفاء فرحتها حينما وصلت إليها قصص بطريقة برايل من مؤسسة كلمات، فقد جاءت كلماتها تعبيراً عن رسالة المؤسسة ورؤيتها، إذ قالت: «هذه أول مرة في حياتي أقرأ فيها قصة بطريقة برايل، لم أكن أجد قصصاً مسلية ومفيدة مناسبة لي، مع أني أحب أن أقرأ»، هكذا أيضاً كان شعور الطفلين نور أشرف أبو شيخة ويوسف أبو داوود من «جمعية الكفيف الخيرية» في منطقة الخليل بفلسطين بعد حصولهما على مجموعة غنية من القصص بالصيغ الميسّرة.

مصادر معرفية

ليست فئة المكفوفين وضعاف البصر وحدها التي تعمل المؤسسة على استهدافها بالمصادر المعرفية، ففي أحد مجتمعات اللجوء في هولندا، انطلقت الطفلة السورية اللاجئة «عائشة»، التي تبلغ من العمر 9 سنوات إلى المكتبة وشعرت بسعادة غامرة عند رؤيتها مكتبة مؤسسة كلمات المتنقلة وتفقدها مجموعة الكتب المتنوعة، فاختارت كتاباً بعنوان «أميرات من العالم» وقالت «أنا متحمسة جداً لقراءة هذا الكتاب، وإعادته حتى أستعير المزيد!».

اندماج وترسيخ

رماس ونور ويوسف وعائشة من آلاف الأطفال الذين تحتفي «مؤسسة كلمات» بهم في يوم الطفل العالمي في 20 نوفمبر الجاري، بقصة الابتسامة التي رسمتها على وجوههم بفضل مبادرتي «أرى» و«تَبَنَّ مكتبة»، فقد وضعت منذ انطلاقها في سنة 2016 من إمارة الشارقة هدفاً واضحاً يتجسد في تمكين الأطفال من المكفوفين وضعاف البصر، والأطفال المهاجرين والنازحين من الانخراط في المجتمع، ومساعدتهم على الاندماج في مختلف فئاته، وترسيخ ارتباطهم بجذورهم الثقافية، وفتح آفاق أوسع أمامهم تتيح لهم فرص التعلم والتحصيل العلمي.

162 ألف طفل

جسَّدت مؤسسة كلمات شعار منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» هذا العام، بالاحتفال بيوم الطفل العالمي «لكل طفل، كل حقوقه» على أرض الواقع عبر منجزات أسهم في الوصول إليها أصحاب أيادٍ بيضاء، ومؤسسات وأفراد، وتمثلت في إسعاد أكثر من 162 ألف طفل وتوفير مصادر المعرفة لهم، عبر أكثر من 45 ألف كتاب وزعتها على 30 دولة، و133 موقعاً، ما بين 30 ألف كتاب ميسّر لمبادرة «أرى»، وقرابة الـ16 ألف كتاب باللغة العربية في 146 مكتبة عبر مبادرة «تَبَنَّ مكتبة».

وتستمر مبادرة «تَبَنَّ مكتبة» في مساعيها نحو إدخال الفرحة والمعرفة قلوب الأطفال اللاجئين والنازحين والمحرومين، وتزويدهم مكتبات تحتوي كل واحدة منها على 100 كتاب باللغة العربية، فكان للتعاون المثمر مع الفنان الإماراتي محمد المنصوري، أول سفير لمؤسسة كلمات في مشوارها الخيري، دور كبير في هذه الرحلة الإنسانية بإطلاق خط منتجات تذهب عائداته بالكامل لدعم المبادرة، وتمكين الأطفال واليافعين المحرومين عبر الكتب وغرس حب القراءة وشغف المعرفة في نفوسهم.

مبادرة «أرى»

وصلت أصداء ونتائج مبادرة «أرى» الإيجابية إلى أنحاء العالم، وكان آخر تكريم دولي لهذه المبادرة حصولها على جائزة فئة الإشادة الخاصة من «اتحاد الكتب الميسّرة» التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والذي يعد ترجمة للجهود المستمرة التي تبذلها المؤسسة لإحداث فارق في حياة الأطفال المكفوفين وذوي الإعاقات البصرية وغرس حب القراءة واللغة لديهم بإعداد نُسخ ميسّرة من الكتب والمصنفات، وذلك تتويجاً لحصولها على حقوق النشر للإصدارات التي تناسب المكفوفين وذوي الإعاقات البصرية، وهي أول منظمة غير ربحية في دولة الإمارات العربية المتحدة تُمنح حقوق نشر استثنائية وفقاً لتوصيات «معاهدة مراكش».