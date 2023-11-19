مهرجان الأقصر للشعر العربي يختتم فعالياته بنجاحات نوعية

اختتم مهرجان الأقصر للشعر العربي فعاليات الدورة الثامنة التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتنظيم من بيت الشعر في الأقصر وبالتعاون مع دائرة الثقافة في الشارقة ووزارة الثقافة المصرية، وبمشاركة أكثر من 60 مبدعاً من شعراء وشاعرات مصريين وعرب.

أقيم حفل الختام في مكتبة مصر العامة في الأقصر (المسرح المكشوف على طريق «الكباش»)، بحضور عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، ود. حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، ود. محمد حساني، مدير المكتبة، وصفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين في مصر، وعدد من كبير من الشعراء والمثقفين والمهتمين بالشعر.

مشهد مميز

وشهد المهرجان، الذي أقيم على مدى 4 أيام، استضافة نخبة من الشعراء والأدباء والأكاديميين من 21 محافظة مصرية، إضافة إلى أكثر من 60 فناناً وفنانة من مصر ودول عربية خلال افتتاح معرض للفنون التشكيلية، وهو مشهد ثقافي مميز عمق من مفهوم رسالة بيت الشعر في الأقصر في الانفتاح إلى جميع الآفاق الإبداعية المصرية والعربية.

وحفل اليوم الأخير من المهرجان في جلستين شعريتين مميزتين، بدأت أولاهما على ضفاف نهر النيل حيث عانقت القصيدة روح الطبيعة، فيما كانت الثانية في مكتبة مصر العامة على المسرح المكشوف على الطريق الأثري «الكباش»، حيث امتزج الشعر بجذور المكان الأثري التاريخي.

«المسرح المكشوف»

على المسرح المكشوف المحاذي لطريق «الكباش»؛ الممر الذي يربط بين أهم المعالم الأثرية في الأقصر، ويمتد من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر، كانت القصيدة تطوق تلك الآثار التاريخية لتعكس صورة حضارية قوامها التناغم الوجداني والإبداع المكاني.



أمسية شعرية

واحتضن المسرح أمسية شعرية ختامية قرأ فيها الشعراء: أحمد عبد الحميد، وتقى المرسي، وحسني الإتلالي، وسيد يوسف، ومصطفى أبو هلال، ومحمد أبو الفضل بدران، ومحمد هلال.

وعلى ضفاف نهر النيل، كانت الجلسة الصباحية بمشاركة الشعراء: أوفى عبدالله، وسيد عبد الرازق، وشمس المولى، ومرسي عواد، ومصطفى القزاز، ومحمد إسماعيل، وعيد عبد الحليم.