مكتب التربية العربي لدول الخليج يشارك في «العين للكتاب»

يشارك مكتب التربية العربي لدول الخليج في فعاليات مهرجان العين للكتاب 2023، وذلك في الدورة (14) والتي تستمر حتى 25 نوفمبر الجاري في استاد هزاع بن زايد (العين سكوير)، مواقع ثقافية أخرى عدة.

وجاءت مشاركة المكتب ضمن توجيهات وخطة مكتب التربية العربي لدول الخليج وأجهزته بالدول الأعضاء، والتي تهدف إلى نشر الإنتاج العلمي للمكتب وأجهزته في شتى مجالات التربية والتعليم، من خلال طرح الإصدارات العلمية على المؤسسات ذات العلاقة والاختصاص وكذلك زوار المهرجان، بالإضافة إلى تسويق هذا الإنتاج، وترسيخ حضور مكتب التربية العربي لدول الخليج وأجهزته في مثل هذه المحافل العلمية والثقافية.

إصدارات جديدة

وتأتي مشاركة المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج لعرض مجموعة من الإصدارات الجديدة في مجال اللغة العربية ذات الأهمية في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها، منها على سبيل المثال لا الحصر، الإطار المرجعي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى: تأليف، وتعليم وتدريب، والذي يعد أول إطار مرجعي متكامل على مستوى العالم في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، بالإضافة إلى دراسة حول تنمية مهارات القراءة الإلكترونية لطلبة المرحلة الثانوية، وإطار مرجعي لتوظيف التقنية في تعليم اللغة العربية وتعلمها.

تنمية مستدامة

وأكد الدكتور عيسى الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة إلى أن المشاركة تسلط الضوء على

أحدث الإصدارات الخاصة بمكتب التربية العربي لدول الخليج في شتى مجالات التربية والتعليم، منها على سبيل المثال لا الحصر، التعليم في دول الخليج نحو تنمية مستدامة، الإنصاف في وضع الدرجات، تعزيز ثقافة العمل التطوعي، استراتيجيات ورؤى العصر الرقمي لتكنولوجيا التعليم، وغيرها.

وأفاد الحمادي أن مكتب التربية العربي لدول الخليج يحرص على المشاركة الدائمة والمستمرة في مثل هذه الفعاليات لتأمين الفرصة للتفاعل والتواصل بين مبدعي النتاج الثقافي والفكري والعلمي والإبداعي ومستهلكي إبداعاتهم من القراء، فبالإضافة إلى معرض العين للكتاب يشارك مكتب التربية العربي لدول الخليج بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب وكذلك معرض الشارقة الدولي للكتاب في دوراته وباستمرار للتعريف بإصداراته العلمية والثقافية والفكرة والتربوية.