«أمطار» تفوز بأول أشواط الحول المحليات بهجن المرموم

اختتمت على تحفة ميادين الهجن العربية بالمرموم، صباح الأحد التاسع عشر من نوفمبر، تحديات الكبار لهجن أبناء القبائل ضمن سباقات المرموم التي يشرف عليها وينظمها نادي دبي لسباقات الهجن، وذلك من خلال ستة عشر شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات.



وحققت «أمطار» لـ أحمد راشد غانم المنصوري الانتصار من خلال الشوط الأول للحول المحليات بعد أن وصلت لخط النهاية في زمن وقدره 13:12:8 دقيقة.

وتسيدت «مواري» الشوط الثاني للحول المهجنات لتهدي مالكها محمد راشد نايع الغفلي الناموس الغالي بتوقيت بلغ 13:14:1 دقيقة.

وعاد «المحيط» بألوان شعار الشقي والمملوك لـ سعيد جابر عبدالله محمد ليستعرض قدراته وإمكاناته على أرض ميدانه المفضل حيث اعتلى صدارة الزمول المحليات بحصوله على زمن وقدره 13:36:8 دقيقة.

وكان الشوط الرئيسي الرابع والمخصص للزمول المهجنات من نصيب «مطفوق» لـ مطر حمد حمد بيات الرميثي الذي وصل إلى خط النهاية عندما أشارت عقارب التوقيت إلى مرور 13:35:7 دقيقة.



تحديات الثنايا

واصلت الشعارات المختلفة لهجن أبناء القبائل الدفع بأقوى وأهم الأوراق للمشاركة في التحديات القوية التي تشهدها تحفة الميادين بالمرموم منذ انطلاقة موسم سباقات المرموم الذي يقام تحت إشراف وتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن، وشهد مضمار الثمانية كيلومترات بالمرموم صباح السبت الثامن عشر منافسة ساخنة في سن الثنايا على مدار ستة عشر شوطاً.

ودونت «صبا» الناموس في الشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات باسم مالكها مسري سالم بالعرطي الحميري بعد أن حصلت على توقيت بلغ 13:46:8 دقيقة.

أما الشوط الثاني والمخصص للثنايا البكار المهجنات فقد كان من نصيب شعار علي حمد علي راشد مقارح والذي قدم «شواقة» التي سجلت زمناً وقدره 13:34:9 دقيقة.

وتألقت عزبة خليفة علي بخيت المسافري في الشوط الثالث المخصص للثنايا الجعدان المحليات وذلك من خلال «الذيب» الذي وصل إلى خط النهاية بعد مرور زمن وقدره 13:29:0 دقيقة.

واستطاع «مرضي» لـ مظفر غلام موسى أحمد البلوشي أن يحصل على توقيت وقدره 13:40:2 دقيقة حسم به المعركة مع الثنايا الجعدان المهجنات في رابع الأشواط.

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