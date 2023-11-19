العين يتصدر دوري رجال اليد بـ 6 نقاط

زاد الصراع على صدارة دوري رجال اليد بين فريقي العين ومليحة، ولكن فارق الأهداف منح فريق العين الصدارة، وفريق مليحة الوصافة، ولكل منهم 6 نقاط، تمثل العلامة الكاملة، بختام الجولة الثانية للبطولة بدوها التمهيدي، والتي تمثل رابع مسابقات موسم أقوياء اليد 2023/2024، ويشهد مشاركة 8 أندية.

فوز

جاء ذلك عقب فوز فريق العين بملعبه على ضيفه فريق دبا الحصن بنتيجة 32/ 25، في ختام مباراة شهدت التفوق لأصحاب الأرض لعباً ونتيجة، وخاصة بعد أن نجح الزعيم العيناوي في إنهاء الشوط الأول 17/ 13، وبذلك الفوز، يكون العين قد عمق جراح فريق دبا الحصن، بخسارته الثانية بالبطولة، ليتوقف رصيده عند النقطتين، وضعته في المركز السابع، في ظل غياب الشارقة ((الثامن)) عن البطولة حتى الآن، لمشاركته في بطولة الأندية الآسيوية المقامة حالياً بالكويت.

نجاح

كما عاد فريق الجزيرة للعاصمة أبوظبي، بفوز مهم وكبير، على مستضيفه فريق النصر بنتيجة 36/ 30، في ختام لقاء شهد الإثارة والتحدي، وخاصة في الشوط الأول، الذي نجح بنهايته فريق الجزيرة بالتقدم 18/ 16، وبهذا الفوز، يرفع الجزيرة رصيده إلى 3 نقاط، منحه المركز الثالث، بفارق الأهداف عن فريق شباب الأهلي الرابع، في ظهورهما الأول بالبطولة.

وكان فريق مليحة قد تربع على قمة الجولة الثانية، بفوزه على فريقي النصر 31/ 29، والثاني على الوصل 33/ 28، ويحتل النصر المركز السادس برصيد نقطتين، بخسارة الجولتين الأولى والثانية، وبفارق الأهداف، يحتل فريق دبا الحصن المركز السابع.





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