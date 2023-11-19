جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي تكشف قائمة المرشحين النهائية

كشفت جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي قائمة المرشحين النهائية لدورتها الأولى، وعددهم 33 مرشحاً من إجمالي 1630 ملف ترشيح، يتنافسون للفوز في فئات الجائزة المحددة، ومن المقرر أن يتم الاحتفاء بالفائزين في الحفل الختامي الذي سيقام الأربعاء في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.

وأبدى عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس مجلس أمناء الجائزة، سعادته بالمستوى التنظيمي الذي وصلت إليه الجائزة في دورتها الأولى، لاسيما على مستوى التفاعل والمشاركة من الأفراد والمؤسسات، مما يعكس أهمية وقيمة الجائزة، ومقدار الجهود المبذولة من جميع المنتسبين للجائزة منذ بداية تدشينها، منوّهاً في الوقت ذاته بأن العمل سيتواصل دون توقف لدراسة التوصيات والرؤى التي وضعتها اللجان، لرسم الملامح المستقبلية للجائزة بما يتوافق مع رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.



وجاءت نتائج الترشيحات النهائية للفئات الرئيسية والفرعية كالتالي:

1- فئة الريادة الرياضية: تم تأهل تسعة مرشحين في فئاتها الفرعية الثلاث

. فئة أفضل رياضي ناشئ: والتي تضم كلاً من:

- المرشح علي صالح البلوشي، لاعب كاراتيه في نادي اتحاد كلباء الثقافي الرياضي، ومنصف دولي على مستوى الناشئين وحقق ميداليات ذهبية دولية منها بطولة غرب آسيا.

- المرشح مبخوت عويضة الكربي، لاعب نادي الشارقة للفروسية والسباق، الذي حقق المركز الأول 26 مرة في عدد من البطولات المحلية وميدالية ذهبية في نهائي بطولة العرب والمركز الأول عربياً في كأس حاكم الشارقة.

- المرشح حارب عبدالواحد الحمادي، لاعب جوجيتسو في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وقد حقق ثلاث ذهبيات في البطولات الدولية وعلى مستوى المنتخب، إضافة إلى 15 ميدالية ذهبية في البطولات المحلية.

أفضل صاعد

. فئة أفضل رياضي صاعد: وتضم ثلاثة من المرشحين:

- المرشح محمد سلطان اليحيائي، لاعب نادي الشارقة للفروسية والسباق، حقق ستة مراكز متقدمة منها المركز الأول في البطولة الدولية في بلجيكا والمركز الثالث عربياً في المملكة العربية السعودية.

- المرشحة عائشة سيف فهد، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وقد حققت عشرة مراكز متقدمة على مستوى الدولة منها أربعة في المركز الأول، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة فئة السيدات.

- المرشح رحمه خالد الشامسي، لاعب القوس والسهم بنادي الحمرية الثقافي الرياضي، الذي حقق أكثر من 17 إنجازاً على مستوى الدولة منها تسعة مراكز أولى وميدالية ذهبية.

- أفضل رياضي

. فئة أفضل رياضي شاب:

- المرشح راشد عبدالله البلوشي، لاعب سبارتن بنادي الحمرية الثقافي الرياضي، شارك في 50 بطولة رياضية محلية وأربع بطولات عالمية لسباقات سبارتن في الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، ومثّل منتخب الإمارات في بطولة كأس العالم باليونان العام الماضي.

- المرشح محمد عبدالله القايد الحمادي، لاعب ألعاب القوى بنادي الثقة للمعاقين، حقق سبعة أرقام بارالمبية آسيوية مسجلة باسمه وله عدة ميداليات في الألعاب البارالمبية وكأس العالم.

- المرشح سلطان علي العويس، لاعب جوجيتسو في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وهو المصنف الإماراتي الأول على المستوى العالمي والآسيوي للعامين 2022 و2023، ويعد أول مواطن من إمارة الشارقة يحقق اللقب كما حقق مراكز متقدمة في 54 بطولة دولية في الجيوجيتسو.

شركاء المستقبل

2- فئة شركاء المستقبل الرياضي: وتنقسم إلى سبع فئات فرعية، بواقع ثلاثة مرشحين في كل فئة ليصل إجمالي المرشحين فيها إلى 21 مرشحاً، وتضم:

. فئة أفضل ناشط في المحافل الرياضية:

- المرشح أحمد سالم الكعبي، لاعب كرة القدم بنادي اتحاد كلباء الثقافي الرياضي، وقد نظم 54 مباراة مختلفة على مستوى الدولة، وله مشاركات في عدد من الفعاليات الرياضية وعضوية في لجان مختلفة، كما قام بتنفيذ عدد من المبادرات الرياضية بمشاركة 2000 طالب.

- المرشح حميد صالح المهيري، لاعب تايكواندو سابق في نادي الشارقة الرياضي، ألقى عدداً من المحاضرات في الإرشاد والتوجيه الرياضي لقرابة 200 لاعب، وقدم أكثر من 1500 ساعة تطوعية كاستشاري توجيه، وصدر له كتاب للتطوير الشخصي والمهني بعنوان 45 إجابة بين يديك صادر من المجلس الوطني للإعلام.

- المرشح سلطان محمد اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، أسهم في وضع إمارة الشارقة على الخريطة الدولية في قفز الحواجز والخيول العربية بعلامات فارقة، كما أسهم في وصول أعضاء النادي إلى 15 ألف مشارك والتأهل لكأس العالم سبع مرات، وهو أول من أسس بطولة دبي الدولية لجمال الجواد العربي.



صانع الفرص

. فئة أفضل صانع للفرص الرياضية:

- المرشح محمد أحمد الكمالي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أسس شركة القدرة للخدمات الرياضية، عاقداً شراكات مع أكثر من 66 جهة. وقام بتنظيم أكثر من 223 فعالية، حيث وصل عدد المستفيدين من الفرص الرياضية التي صنعها إلى أكثر من 59 ألفاً من مختلف شرائح المجتمع، منهم 41,000 من إمارة الشارقة.



- المرشح لؤي سعيد النقبي، عضو مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، وأول من أدخل لعبة كرة الهدف للمكفوفين في الدولة وأنشأ أول فريق يمثل منتخب الإمارات، كما أنه أدخل المرأة الإماراتية في لعبة الجودو للمكفوفين لتحصل أول لاعبة على ميدالية فضية للجودو للمكفوفين في منطقة الخليج.



- المرشح أحمد عبدالرحمن العويس، رئيس نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، قاد رياضة الجوجيتسو بالنادي لإنجاز تاريخي، فحقق خلال الخمس سنوات إجمالي (2418) إنجازاً رياضياً منها (1359) إنجازاً عالمياً/ دولياً، وحوّل خمسة مخازن إلى صالات رياضية تخدم 10,000 مستفيد.

أفضل مؤثر إعلامي

. فئة أفضل مؤثر إعلامي رياضي:

- المرشح عادل محمد الحوسني، مدرب ومحاضر وإعلامي حاصل على أكثر من 30 شهادة تدريبية في مختلف الألعاب الرياضية و950 منشوراً رياضياً وتحفيزياً وتعليمياً في صفحته على منصة ((الإنستغرام))، كما أن لديه برامج إذاعية وتلفزيونية بالتعاون مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.



- المرشحة نورا سلطان المرزوقي، إعلامية وطبيبة أسنان، أطلقت مبادرة ((عيشها بصحة))، حيث استفاد منها 100 مشارك، وأسهمت في تشجيع ما يقارب 100 سيدة لممارسة الرياضة وتغيير نمط حياتهن. لديها ثلاث عضويات مختلفة تسهم في التأثير الإيجابي على المحتوى.



- المرشح محمد عمران آل علي، إعلامي حائز ثلاث جوائز في المجال الإعلامي والمجتمعي وقام بتغطية والمشاركة في47 فعالية رياضية خلال الثلاث سنوات الماضية، ولديه خمس عضويات إعلامية تسهم في التأثير الإيجابي على المحتوى.

أفضل رياضي

. فئة أفضل رياضي موجه:

- المرشح خضير خفياني، المدرب بأكاديمية شرطة الشارقة، ألقى 45 محاضرة استفاد منها 2304 واستحدث ثلاثة مناهج وخمسة أدلة رياضية ونظام القياس والتقويم الرياضي وتدريب Fartlek لرفع كفاءة الجهاز التنفسي، ولديه 835 ساعة تطوعية بالمجتمع.



- المرشح سلطان حسن العبيدلي، الرحال ومسؤول المسارات الجبلية في مدينة خورفكان، قام بتقديم برنامج للنصح والإرشاد لرياضة تسلق الجبال والمغامرات على قناة الشرقية من كلباء، وأسس شركة مغامرات الساحل الشرقي لرياضات المغامرات مستهدفاً 1000 مشارك سنوياً.



- المرشح علي بن محمد علوي، مدرب تايكواندو بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، يدرب الرياضيين بشكل تطوعي في مراكز أطفال الشارقة، ويقدم مجموعة حلقات تدريبية عبر قناة الشارقة، حصل على ما يقارب 249 ألف مشاهدة بمجموع 25 حلقة على منصة اليوتيوب.

المؤسسات الداعمة

. فئة المؤسسات الداعمة مالياً: ويتنافس عليها كل من:

- هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، هيئة حكومية راعية للعديد من الأحداث في الإمارة، وقدمت 700,000 درهم في عام 2023 لرعاية البطولات والأنشطة الرياضية.



- هيئة مطار الشارقة الدولي، هيئة حكومية تقدم ميزانية سنوية تقدر بـ3 ملايين درهم لدعم البطولات والأنشطة الرياضية، ووقعت اتفاقية رعاية مع فريق كرة اليد بنادي الشارقة منذ 2019 وحتى الآن.

- مؤسسة مراد عبدالله مراد، مؤسسة خاصة بخطة دعم مالي لغاية عام 2025 للعديد من المبادرات، وقدمت مبلغ 1,600,000 درهم خلال الخمس سنوات الماضية بتأهيل ملعب ترابي لتنظيم ورعاية بطولة الكريكيت المقامة للجاليات منذ عام (1989) حتى تاريخه، وصيانة ملعب نادي خورفكان.



. فئة المؤسسات الداعمة رياضياً:

- جامعة الشارقة - عمادة شؤون الطلبة، جهة حكومية حرصت على بناء الخطط السنوية لتوفير الاحتياجات الرياضية لكافة فئات الأسرة الجامعية وشرائح المجتمع للإمارة، نظمت البطولات والفعاليات والمهرجانات الرياضية المحلية والعربية والقارية والدولية ودمج المعاقين.

- بلدية منطقة الحمرية، جهة حكومية لديها خطة استراتيجية رئيسية 2023-2026 وقامت بإعداد برامج للمشاركة في الفعاليات الرياضية والمجتمعية والتنظيم والرعاية، ورصد مبلغ 20,000 درهم تقريباً لتنفيذ البطولات خلال ثلاث سنوات.

- ناشئة الشارقة، مؤسسة حكومية تحت مظلة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، رسمت ضمن مسار الرياضة خطة استراتيجية مرتبطة بالخطة الاستراتيجية لمجلس الشارقة الرياضي والهيئة العامة للرياضة، ترجمتها إلى خطط تشغيلية واضحة وتعمل على اكتشاف الموهوبين ورفد الأندية بهم، وخصصت مبلغ 147,000 درهم في 2023 لبعض هذه الأنشطة.



. فئة أفضل أسرة رياضية:

- أسرة المرشح حمد علي الكربي من نادي الشارقة للفروسية والسباق، أسرة رياضية من أربعة أفراد تمتلك إسطبلاً للخيول وتقوم بتربية وإنتاج خيول القفز وحصدت أكثر من عشرة مراكز متقدمة في مسابقات مختلفة.

- أسرة المرشحة مريم عبدالكريم المازمي، من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أسرة رياضية من سبعة أفراد وهي أسرة مستقلة في تطبيق مبادئ وممارسات جودة الحياة، حيث تنوعت أنشطتها الرياضية وحصدت 13 مركزاً متقدماً في مسابقات مختلفة.

- أسرة المرشح سيف محمد الزري الشامسي، من نادي الشارقة الرياضي، أسرة رياضية من تسعة أفراد حققت 14 مركزاً متقدماً في مسابقات مختلفة، كما نظمت وشاركت في 14 فعالية رياضية مثل بطولة بادل العالمية في فرنسا، وأسهمت بدعم مالي قدره 1,200,000 درهم لدعم الرياضة في الإمارة.



3- فئة إنجاز العمر: ويتنافس فيها ثلاثة مرشحين كالتالي:

- المرشحة ثريا حمد أحمد الزعابي، لاعبة رمي الرمح والجلة والقرص، من فئة المعاقين حركياً، تمارس الرياضة منذ 20 سنة، حاصلة على 300 ميدالية محلية وخليجية و12 ميدالية عالمية و15 ميدالية في بطولات أوروبية وإقليمية.

- المرشح الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، يمارس الرياضة منذ 44 سنة، أسس نادي الشارقة للفروسية والسباق وأنشأ أول منتخب لقفز الحواجز، ومؤسس مهرجان جمال الخيول بالإمارات قبل 25 سنة، كما يعمل على استقطاب البطولات العالمية للفروسية ليكون مقرها في الشارقة.

- المرشح عبدالرحمن إبراهيم حسن الدرمكي، حكم إماراتي يمارس الرياضة منذ 39 عاماً، حكم درجة أولى، مراقب مباريات في رابطة المحترفين الإماراتية منذ 2009 ومراقب مباريات في رابطة المحترفين الإماراتية منذ 2009.



4- فئة شخصية العام الرياضية: والتي أحدثت طفرة في المجال الرياضي، سيتم الإعلان عن الفائز بها خلال الحفل الختامي، باختيار مجلس أمناء الجائزة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الجائزة يضم نجلاء عبدالله الشامسي، والدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان مشرف لجنة التحكيم والتقييم، وحنان محمد المحمود مشرف لجنة التسويق والاتصال، وخولة جاسم السركال مشرف اللجنة الإعلامية، ووفاء عبدالله مشرف لجنة المعايير الفنية، ومحمد علي بن حماد مشرف لجنة الفعاليات والعلاقات العامة، وبخيت سعيد القرص مقرر مجلس الأمناء.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز