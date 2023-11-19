«جمارك دبي» يحصد برونزية دورة كلباء للألعاب الشاطئية

حصد فريق جمارك دبي للترايثلون المركز الثالث في أول مشاركة له بدورة كلباء للألعاب الشاطئية التي أقيمت مؤخراً برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، ومشاركة 300 لاعب، وبدأ سباق الترايثلون بالسباحة لمسافة 750 متراً، ثم منافسات الدراجات الهوائية 20 كيلومتراً، والجري لمسافة خمسة كيلومترات.

مثل فريق جمارك دبي كل من: الدراج أحمد المري، والعداء يعقوب العسماوي بإشراف الكابتن أنور آل علي. ونظمت الدورة من قبل مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية.

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