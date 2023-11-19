مركز النور بدبي يطلق «تحدي للياقة البدنية 30 × 30»

أعلن مركز النور لتدريب وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم عن إطلاق مبادرة «تحدي النور للياقة 30 × 30- برعاية بنك المصرف- للشركات»، والذي يقام في المدة ما بين 14 إلى 18 نوفمبر 2023، ويقام التحدي في سياق تحدي دبي للياقة، حيث سيشارك بالفعالية مجتمع الشركات معاً في سلسلة من الأنشطة الرياضية، يليها حفل توزيع جوائز كبير لتكريم الفرق الفائزة وداعميها ورعاتها المتفانين.

وسيستضيف مركز النور، بمقره في البرشاء 1، فعالية رائعة لمدة خمسة أيام من الأنشطة الرياضية الشائقة، والتي توحد فرق الشركات في روح المنافسة الودية مع دعم أصحاب الهمم.

وقالت رانجني رامناث، مديرة مركز النور: «هدفنا هو إلهام الشركات للمشاركة في الأنشطة الرياضية، خلال مبادرة تحدي دبي للياقة 30 × 30، تعزيز الاهتمام باللياقة البدنية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية والنشيطة، وفي الوقت نفسه نهدف إلى إظهار دعمنا الثابت الراسخ لأصحاب الهمم».

كما أعربت عن امتنانها قائلة: «نقدر دعم بنك المصرف باعتباره الراعي الرئيسي للفعالية، كما يسعدنا أن نثمن الدور المحوري لمجتمع الشركات في تعزيز صحة ورفاهية طلابنا».

وأضافت: «نثمن كذلك دعم مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع، وندعو كافة المجتمع للمشاركة ومساعدة مركزنا في تمكين أصحاب الهمم».

وسينظم مركز النور لتدريب وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم حفل توزيع جوائز خاص، يرأسه خالد الحليان، رئيس جمعية النور، بمشاركة أعضاء فريق النور، كما سيتضمن الحفل أيضاً مباراة شاملة تجمع أصحاب الهمم، مع الاحتفاء بالمشاركين والداعمين، الذين أسهموا بنجاح هذه الفعالية.

كما توفر جمعية النور خدمات تدخل شاملة متعددة التخصصات تغطي جميع مجالات التنمية، وتتبع نهجاً لمدى الحياة، مع التركيز على ضمان قدر أكبر من الاستقلالية، وتحسين نوعية الحياة لطلابنا. يتم تقديم هذه الخدمات من قبل فريق متخصص ذي خبرة محترف من المعلمين والأخصائيين.

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