يوم رياضي مفتوح لطلاب مدينة الخدمات الإنسانية بالشارقة



نظم مجلس الشارقة الرياضي يوماً رياضياً مفتوحاً لطلاب مدينة الخدمات الإنسانية، بمقر نادي الثقة للمعاقين، بهدف التعريف بالرياضة البارالمبية، ومشاركة الطلاب في الفعاليات الرياضية، وتحفيز أولياء الأمور على مشاركة أبنائهم في النشاط الرياضي، والعمل على اكتشاف مواهبهم مبكراً، من خلال الأنشطة والمسابقات.

حضر الفعالية منى عبد الكريم اليافعي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وكلثم عبيد المطروشي عضو مجلس إدارة الشارقة الرياضي، نائب رئيس نادي الثقة للمعاقين، وجاسم الدوخي رئيس قسم الألعاب الفردية بإدارة شؤون الرياضة والتطوير، وعمران الجسمي رئيس قسم الموهوبين بالإدارة، وإبراهيم سيف بن غافان رئيس قسم الاحتراف، والبطل الإماراتي الأولمبي العالمي محمد القايد، إلى جانب عدد من المسؤولين.

واشتملت الفعالية على مسابقات في مختلف الألعاب الجماعية، بإشراف المدربين المعنيين، وشملت إقامة 15 نشاطاً رياضياً للفئة لأول مرة بصالة نادي الثقة للمعاقين، وحظيت بتفاعل كبير من الجميع وسط أجواء مرحة بين الطلاب الذين تم الاحتفاء بهم بتقديم الهدايا.

وحققت الفعالية الهدف منها، بفضل المشاركات الجماعية بين الطلاب والمدربين في مختلف المسابقات، وحث الأسر على إلحاق الطلاب بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية والأندية الرياضية المخصصة لذوي الإعاقة، لاستثمار مواهبهم واكتشافها مبكراً، وممارسة الرياضات الأولمبية المختلفة، من خلال إقامة مثل هذه البرامج المميزة، التي تعود بالأثر الإيجابي على ذوي الإعاقة.

وقال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إن تنظيم اليوم الرياضي المفتوح لطلاب مدينة الخدمات الإنسانية، يعتبر إسهاماً من المجلس في البرامج الرياضية لهذه الفئة، وترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مثمناً مجهودات المدينة من أجل تمكين المعاقين كفئة هامة في المجتمع، ونسخر كل إمكاناتنا في المجلس لمثل هذه البرامج، وتحقيق رسالة المدينة الإنسانية، والإيفاء بواجب المجلس المجتمعي الرياضي، وتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية، وتشجيع الطلاب على المشاركة في مختلف الأنشطة الرياضية، وممارسة هواياتهم المفضلة.

من جانبها، تقدمت منى اليافعي بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي، على التعاون في تنظيم الفعالية التي استمتع بها الطلاب، مشيدة بأثرها الإيجابي، الذي انعكس على الطلاب في الحال، لافتة إلى مواصلة التعاون مع المجلس مستقبلاً، من خلال فعاليات أخرى للاستفادة مما تحققه الرياضة من رفع للمعنويات، ومن إثارة روح التحدي، والسعي للتفوق والنجاح.

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