ناشط مؤيد لفلسطين يوقف نهائي كأس العالم للكريكت (فيديو)



قام ناشط مؤيد لفلسطين بوقف المباراة النهائية لكأس العالم للكريكت في الهند لفترة وجيزة يوم الأحد، وتمكن من اقتحام الملعب ومعانقة نجم المضرب الهندي الشهير فيرات كوهلي.

وركض الناشط الشاب وهو يرتدي قناعا بألوان العلم الفلسطيني وقميصا يحمل شعار "أوقفوا قصف فلسطين"، إلى ساحة الملعب الضخم الذي يتسع لـ132 ألف متفرج في أحمدآباد (غرب الهند).

وتدخل عناصر الأمن ليوقفوا المشجع ويقوموا باصطحابه إلى خارج الملعب، ثم استؤنفت المباراة بسرعة.

وحضر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المباراة النهائية بين بلاده وأستراليا، يرافقه نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارليس.

ويتعرض قطاع غزة في فلسطين لقصف إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي بعد هجوم حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية.





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