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ختام مميز لبطولة غرب آسيا للتنس في الفجيرة

11/19/2023 3:01:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت بطولة غرب آسيا لتنس الشباب بالفجيرة في نسختها التاسعة ختاماً مميزاً، توج عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس الفائزين في البطولة التي نظمها اتحاد الإمارات للتنس في نادي الفجيرة للتنس بإشراف الاتحاد الدولي، وفاز الفرنسي كوتورير ليني بالمركز الأول في فردي الشباب بعد فوزه في المباراة النهائية على الروسي سكورتكوف بمجموعتين 6 ـ 3 و6 ـ 0، وفازت الصربية تاناسكوفيج بكأس فردي البنات بفوزها على البيلاروسية اليسا بمجموعتين 6 ـ 3 و6 ـ 2.
ووجه عبد الغفور بهروزيان الشكر إلى اتحاد اللعبة برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم للجهود المبذولة في إنجاح مختلف البطولات المحلية والدولية في الفجيرة، وبما يسهم باستدامة استضافة البطولات لمواصلة نشر ثقافة ممارسة رياضة التنس.
وبارك بهروزيان للفائزين معبراً عن سعادته لما قدمه أبناء الإمارات مروان ناصر المرزوقي وخالد فريدوني وعبدالرحمن عبدالله المرزوقي، من مستوى فني وتمنى لهم مواصلة النجاح في البطولات المقبلة.

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