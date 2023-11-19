ختام مميز لبطولة غرب آسيا للتنس في الفجيرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهدت بطولة غرب آسيا لتنس الشباب بالفجيرة في نسختها التاسعة ختاماً مميزاً، توج عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس الفائزين في البطولة التي نظمها اتحاد الإمارات للتنس في نادي الفجيرة للتنس بإشراف الاتحاد الدولي، وفاز الفرنسي كوتورير ليني بالمركز الأول في فردي الشباب بعد فوزه في المباراة النهائية على الروسي سكورتكوف بمجموعتين 6 ـ 3 و6 ـ 0، وفازت الصربية تاناسكوفيج بكأس فردي البنات بفوزها على البيلاروسية اليسا بمجموعتين 6 ـ 3 و6 ـ 2.
ووجه عبد الغفور بهروزيان الشكر إلى اتحاد اللعبة برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم للجهود المبذولة في إنجاح مختلف البطولات المحلية والدولية في الفجيرة، وبما يسهم باستدامة استضافة البطولات لمواصلة نشر ثقافة ممارسة رياضة التنس.
وبارك بهروزيان للفائزين معبراً عن سعادته لما قدمه أبناء الإمارات مروان ناصر المرزوقي وخالد فريدوني وعبدالرحمن عبدالله المرزوقي، من مستوى فني وتمنى لهم مواصلة النجاح في البطولات المقبلة.
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