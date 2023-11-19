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ثنائية تريزيجيه تمنح مصر الفوز على سيراليون بتصفيات كأس العالم

11/19/2023 3:01:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أحرز محمود حسن (تريزيجيه) هدفا في كل شوط ليقود مصر للفوز 2-صفر على مضيفتها سيراليون لتواصل صدارة المجموعة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 اليوم الأحد.

ورفعت مصر رصيدها إلى ست نقاط من انتصارين متتاليين فيما تجمد رصيد سيراليون، التي خاضت المباراة على استاد صمويل كانيون دو في مونروفيا عاصمة جارتها ليبيريا، عند نقطة واحدة من مباراتين في المركز الخامس.

وساهم محمد صلاح قائد مصر وهداف ليفربول الإنجليزي في الهدفين، عندما مرر إلى زميله المهاجم مصطفى محمد ليرسل الكرة بكعبه إلى تريزيجيه ليضعها أرضية في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 18.

واستغل المنتخب المصري طرد تايريس فورنا في الدقيقة 38 ليضاعف النتيجة عبر تسديدة تريزيجيه من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بينية من صلاح في الدقيقة 62.

وكان أصحاب الأرض الأخطر في الشوط الأول رغم النقص العددي، حيث رد القائم الأيمن لمرمى الحارس محمد الشناوي تسديدة قوية في الدقيقة 30.

وخرج الشناوي من مرماه بعدها بسبع دقائق ليبعد الكرة من أمام أحد مهاجمي سيراليون.

لكن في الشوط الثاني تحكم الضيوف أكثر في إيقاع المباراة وأنقذ الدفاع تسديدة لمحمد من على خط المرمى في الدقيقة 78.

وتوقفت المباراة بضعة دقائق بعد اجتياح بعض الجماهير الملعب من أجل مصافحة صلاح ليحتسب الحكم ثماني دقائق وقت محتسب بدل الضائع تألق خلالها الشناوي وزاد عن مرماه ببسالة.

وتصدى حارس الأهلي المصري لتسديدة قوية على مرتين في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، وبعدها أبعد ضربة رأس من مدى قريب عن مرماه.

وتلتقي جيبوتي مع غينيا بيساو غدا الاثنين فيما تستضيف إثيوبيا منتخب بوركينا فاسو بعد غد الثلاثاء.

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