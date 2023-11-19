قائمة المنتخبات المتأهلة لبطولة أوروبا 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
ستقام بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو تموز من العام المقبل.
وفيما يلي المنتخبات التي تأهلت للبطولة:
- ألمانيا
تأهلت باعتبارها المضيفة
أفضل أداء: الفوز باللقب (1972*، 1980*، 1996)
المشاركات السابقة: 13
- بلجيكا
تأهلت في 13 أكتوبر تشرين الأول الماضي.
أفضل أداء: الوصيف (1980)
المشاركات السابقة: 6
- فرنسا
تأهلت في 13 أكتوبر الماضي.
أفضل أداء: الفوز باللقب (1984، 2000)
المشاركات السابقة: 10
- البرتغال
تأهلت في 13 أكتوبر الماضي.
أفضل أداء: الفوز باللقب (2016)
المشاركات السابقة: 8
- اسكتلندا
تأهلت في 15 أكتوبر الماضي.
أفضل أداء: دور المجموعات (1992، 1996، 2020)
المشاركات السابقة: 3
- إسبانيا
تأهلت في 15 أكتوبر الماضي.
أفضل أداء: الفوز باللقب (1964، 2008، 2012)
المشاركات السابقة: 11
- تركيا
تأهلت في 15 أكتوبر الماضي.
أفضل أداء: قبل النهائي (2008)
المشاركات السابقة: 5
- النمسا
تأهلت في 16 أكتوبر الماضي.
أفضل أداء: دور 16 (2020)
المشاركات السابقة: 3
-إنجلترا
تأهلت في 17 أكتوبر الماضي.
أفضل أداء: وصيف البطل (2020)
المشاركات السابقة: 10
- المجر
تأهلت في 16 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.
أفضل أداء: المركز الثالث (1964)
المشاركات السابقة: 4
- سلوفاكيا
تأهلت في 16 نوفمبر الجاري.
أفضل أداء: الفوز باللقب (1976)**
المشاركات السابقة: 5
-ألبانيا
تأهلت في 17 نوفمبر الجاري.
أفضل أداء: دور المجموعات (2016)
المشاركات السابقة: 1
- الدنمرك
تأهلت في 17 نوفمبر الجاري.
أفضل أداء: الفوز باللقب (1992)
المشاركات السابقة: 9
- هولندا
تأهلت في 18 نوفمبر الجاري.
أفضل أداء: الفوز باللقب (1988)
المشاركات السابقة: 10
- سويسرا
تأهلت في 18 نوفمبر الجاري.
أفضل أداء: دور الثمانية (2020)
المشاركات السابقة: 5
- رومانيا
تأهلت في 18 نوفمبر الجاري.
أفضل أداء: دور الثمانية
المشاركات السابقة: 5
- صربيا
تأهلت في 19 نوفمبر الجاري.
أفضل أداء: وصيفة نسختي (1960 ، 1968).
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