نتائج مميزة للاعبي ولاعبات الإمارات في عالمية الخماسي الحديث

أحرز لاعبو ولاعبات الإمارات نتائج مميزة في منافسات البطولة العالمية الثانية للخماسي الحديث، لمسابقة الرماية بمسدس الليزر- والجري (جلوبال ليزر رن) التي اختتمت فعالياتها أمس، على ملاعب الشعبة الرياضية العسكرية في أبوظبي.

ونظم اتحاد الإمارات للخماسي الحديث البطولة برعاية الهيئة العامة للرياضة، ووزارة الدفاع، وإشراف الاتحاد الدولي للعبة، بمشاركة 629 لاعباً ولاعبة، منهم 449 من الإمارات، والباقي من مختلف الجنسيات، من عمر 9 سنوات وفوق 40 سنة.

وتوجت الدكتورة هدى المطروشي رئيسة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث أبطال الفئات المختلفة، بحضور عدد من المسؤولين.

وفاز منصور جهاد وذياب عمر الكتبي، وعبدالرحمن الكتبي وعمر حامد الجسمي، وعبدالرحمن العنزي من السعودية بالمركز الأول في مسابقات الذكور تحت 9 سنوات، و11، و13، و15، و17 سنة على التوالي، وصالح السويدي بالمركز الأول في فئة الكبار.

وفي مسابقات الفتيات فازت ريم فيصل النقبي، وفاطمة علي بن سليمان من سلطنة عمان، وريتال حازم محمد، وريماس حازم محمد من الأردن، والعنود محمد الهاملي بالمركز الأول تحت 9 سنوات و11، و13، و15، و17 سنة، على التوالي.

وتوّجت قيروان حمود من الكويت بالمركز الأول في فئة الكبار، وأنسام محمد عبدالمجيد من مصر بالمركز الأول فوق 40 سنة.

وقالت الدكتورة هدى المطروشي إن البطولة العالمية الثانية للخماسي الحديث سلطت الضوء على المستويات المتطورة للاعبي ولاعبات الإمارات، وكذلك العديد من أبناء دول الخليج والجاليات المقيمة في الدولة.

وتوجهت المطروشي بالشكر والتقدير إلى الشركاء الاستراتيجيين وهم الهيئة العامة للرياضة، ووزارة الدفاع، ووكالة أنباء الإمارات "وام"، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ودائرة التعليم والمعرفة، ونادى مليحة الرياضي، لدعمهم الكبير والمتواصل لنجاح البطولة العالمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز