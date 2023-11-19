الاختلاف لا الخلاف

من الطبيعي أن نختلف مع الآخرين في تفكيرنا وحياتنا وتكويننا وحتى أشكالنا الجسدية والعقلية، وهذا الاختلاف نعمة ليس نقمة وبه نستطيع أن نثري البشرية، والمعضلة الحقيقية ليس في الاختلاف ولكن عندما يتطور الاختلاف فيتحول إلى خلافات على حساب القيم، والمفترض أن الخلافات قد تقودنا إلى الاحتكام إلى القانون سواء بين الدول أو حتى الأفراد.

إن الاختلاف في وجهات النظر إن وجدت فهي ظاهرة صحية، دعونا نتخيل الحياة لو كلنا ولدنا متشابهين، لن يكون هناك جديد في الحياة، لا في الأفكار ولا وجهات النظر، سوف تكون حياتنا عادية لا خلافات ولا اختلافات ولا تحديات، إن الاختلاف في الآراء قد يساعدنا في النظر للأمور من زوايا مختلفة ويلهمنا في تقديم المزيد من الأفكار الخلاقة، فالاختلاف له فوائده ويتيح التواصل مع الآخرين وخلق أفكار جديدة والبحث عن الحلول.



قال الشاعر أحمد شوقي: «اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية»، لذلك المفترض أن تتقبل وجهات الرأي المخالف لك، أن تتعامل معها وتتقبل الآخر دون الدخول في الخلاف معه، قال غاندي: «الاختلاف في الرأي ينبغي ألا يؤدي إلى العداء وإلا لكنت أنا وزوجتي من ألد الأعداء»، فلنجعل من الاختلاف جسراً للتواصل ونلغي تلك الخلافات، لقد خلقنا من أجل نشر المحبة والتسامح ونشر السلام في مجتمعاتنا، والاختلاف ليس في التباغض ولا الحسد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا»، وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا»، فلنتعلم أن نزرع المحبة والاحترام والأمان والسلام في نفوس من نحب، لنبني علاقات إنسانية تقوم على الاختلاف وليس على الخلاف، دعونا نكون أصدقاء ومحبين في مجتمعاتنا ونتقاسم بهذا الوجود المحبة والاحترام بالاختلاف وليس بالخلاف.