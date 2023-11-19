الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 من جنوده في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل خمسة جنود في قطاع غزة، ما يرفع إلى 64 عدد جنوده القتلى في القطاع منذ بدء الحرب مع حركة حماس قبل أكثر من شهر.

وأوضح الجيش، في بيان، اليوم، أن أربعة من القتلى الخمسة هم من جنود الاحتياط، مشيراً على أنهم قُتلوا شمالي القطاع أمس.

وأضاف أن 383 من جنوده قُتلوا منذ هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، بحسب السلطات الإسرائيلية.

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن ما لا يقل عن 13 ألف فلسطيني قُتلوا، مشيراً إلى إصابة 30 ألفاً في القطاع منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحماس.

وأضاف المكتب، في بيان، اليوم، أن من بين القتلى 5500 طفل و3500 امرأة على الأقل.

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