فقدان سفينة وطاقمها المكوّن من 12 شخصاً بسبب عاصفة في تركيا

أعلنت السلطات التركية أن سفينة وطاقمها المكوَّن من 12 شخصاً فُقدوا شمال غربي تركيا من جراء عاصفة عنيفة.

وقالت المديرية العامة للملاحة البحرية، وهي هيئة عامة تركية تابعة لوزارة النقل، اليوم، إن «السفينة كافكامتلر، التي ترفع العلم التركي، أصدرت إشارة استغاثة اليوم الساعة 10,29 صباحاً، وبقيت جهودنا للاتصال بالسفينة وطاقمها بدون جواب».

وأرسلت السفينة آخر إشارة لها قبالة سواحل إيريغلي شمال غربي تركيا.

وأضافت المديرية العامة للملاحة البحرية: «بسبب سوء الأحوال الجوية، من المستحيل حالياً الوصول إلى الموقع (حيث توجد) السفينة أو رؤيتها من قرب. ستبدأ جهود البحث والإنقاذ بمركبات جوية وبحرية بمجرد أن يسمح الطقس بذلك».

وعلى متن سفينة الشحن 12 بحاراً، وكانت تنقل فيروسيليكون من ميناء تمريوك في روسيا إلى ألياغا في تركيا.

وأفاد قبطان السفينة، خلال اتصاله الأخير بالسلطات التركية، بأنها كانت تنجرف نحو كاسر للأمواج قبالة سواحل إيريغلي.

وضربت رياح وعواصف قوية مناطق عديدة في تركيا اليوم، خصوصاً شمال غربي البلاد.

وانشطرت سفينة أخرى ترفع العلم الكاميروني إلى قسمين في إيريغلي بسبب الأمواج العنيفة، بعدما تمكَّن جميع أفراد طاقمها من مغادرتها سالمين.

كذلك تسبّبت الرياح القوية والأمطار في حدوث فيضانات وأضرار في بلدتين ساحليتين على البحر الأسود بالقرب من إسطنبول، هما شيله وغاريبسه، دون تسجيل وقوع ضحايا أو إصابات.

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