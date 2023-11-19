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وزير خارجية لاتفيا يعلن نيته الترشح لرئاسة الناتو

11/19/2023 3:00:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يدرس وزير خارجية لاتفيا، كريسيانيس كارينس، الانضمام إلى قائمة المتنافسين لخلافة ينس ستولتنبرغ في الأمانة العامة لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ليصبح ثاني سياسي بارز من دول بحر البلطيق يعبر عن اهتمامه بتولي المنصب.

وسبق أن أعلنت رئيسة وزراء استونيا، كايا كالاس، نيتها خوض السباق على المنصب الذي سيكون متاحاً للمنافسة عليه في عام 2024.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان نشره المتحدث باسم كارينس، اليوم، أنه «إذا قررت لاتفيا الترشح لمنصب الأمين العام، فإن كريسيانيس كارينس مستعد للانضمام إلى المنافسة».

كان الرجل (58 عاماً) قد استقال بصفته رئيساً للوزراء في أغسطس، حيث سعى حزبه إلى تأليف حكومة جديدة.

ووفقاً للبيان، سيعرض «مساهمة للحلف بخبرته القيادية بصفته رئيساً للوزراء وفهم واضح للتهديدات الروسية وموقف قوي بشأن أوكرانيا، وسجل حافل في تحقيق إجماع دولي».

وعبَّر كل من رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته وكالاس عن نيتهما المنافسة على المنصب الرفيع بالناتو.

وبعد رابع تمديد، تنتهي فترة رئاسة ستولتنبرغ في أكتوبر المقبل، وأوضح أنه سيتنحى حينئذٍ.

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