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طرق دبي تخفض السرعة على شارع الاتحاد في الجزء الواقع بين الشارقة وجسر القرهود اعتباراً من غدٍ

11/19/2023 3:00:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، عن خفض حد السرعة القانونية على شارع الاتحاد في الجزء الواقع بين إمارة الشارقة وجسر القرهود من 100 كلم في الساعة إلى 80 كلم في الساعة، وذلك اعتباراً من غد الاثنين 20 نوفمبر 2023.

وأكدت الهيئة على أن قرار خفض حد السرعة، جاء بالتنسيق والتشاور مع القيادة العامة لشرطة دبي، وبناءً على دراسة حديثة اعتمدت على عدد المداخل والمخارج والتقاطعات المتقاربة في الجزء المشار إليه من شارع الاتحاد، بالإضافة إلى دراسة وعدد الحوادث المرورية المتكررة، والإجراءات التحسينية والتطويرية التي أنجزت في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم تغيير اللوحات المرورية التي تحدد الحد الأقصى للسرعة القانونية في ذلك الجزء من شارع الاتحاد بـــ 80 كلم/ساعة بدلاً من 100 كلم/ساعة على شارع الاتحاد في الجزء الواقع بين إمارة الشارقة وجسر القرهود وإضافة خطوط حمراء في بداية منطقة خفض السرعة لتنبيه السائقين وفق أفضل المعايير والأساليب المعتمدة في السلامة المرورية.

أكدت الهيئة دورها على تنظيم المراجعات الدورية والمستمرة على السرعات في الطرق الحيوية بإمارة دبي، وتعتمد الهيئة في ذلك على دليل إدارة السرعة في إمارة دبي ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة. ويضع الدليل المعايير والمقاييس المناسبة لتحقيق الجودة في العلاقة بين أفضل معدلات السرعة وانسيابية المرور ونسبة الحوادث المرورية.

وأكدت الهيئة على أهمية التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لاتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية المشتركة وخاصة المتعلقة بتغيير سرعة ضبط أجهزة الرادار، منوهة إلى أن خفض أو رفع السرعة يعتمد على العديد من العوامل والمعايير الهندسية ومن أهمها السرعة التصميمية للطريق، والسرعة الفعلية التي يلتزم بها معظم السائقين (percentile speed %85) إلى جانب مستوى التطور العمراني على جانبي الطريق وحركة المشاة ووجود المرافق الحيوية الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الحوادث المرورية التي وقعت في الشارع وحجم الحركة المرورية.

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