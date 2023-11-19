والدة رئيس المجلس الوطني الاتحادي في ذمة الله

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن المجلس الوطني الاتحادي وفاة المغفور لها بإذن الله حمدة بنت راشد بن خلفان المهيري، والدة معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي.
وقال
المجلس، اليوم، في بيان عبر حسابه الرسمي على «إكس»: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله حمدة بنت راشد بن خلفان المهيري، والدة معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي».
وأوضح أنه «ستقام صلاة الجنازة، بإذن الله تعالى، غداً الاثنين الموافق 20 نوفمبر 2023 بعد صلاة الظهر، في مسجد الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي في منطقة سيح البريرات بإمارة رأس الخيمة».
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