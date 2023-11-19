والدة رئيس المجلس الوطني الاتحادي في ذمة الله

أعلن المجلس الوطني الاتحادي وفاة المغفور لها بإذن الله حمدة بنت راشد بن خلفان المهيري، والدة معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

وقال

المجلس، اليوم، في بيان عبر حسابه الرسمي على «إكس»: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله حمدة بنت راشد بن خلفان المهيري، والدة معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي».

وأوضح أنه «ستقام صلاة الجنازة، بإذن الله تعالى، غداً الاثنين الموافق 20 نوفمبر 2023 بعد صلاة الظهر، في مسجد الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي في منطقة سيح البريرات بإمارة رأس الخيمة».

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