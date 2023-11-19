أعلنت فرنسا الأحد أنها سترسل حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتعالج ما يصل إلى 50 طفلا من القطاع الفلسطيني في المستشفيات الفرنسية في ظل تأزم الوضع الصحي في اليوم الرابع والأربعين من الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عبر منصة إكس إرسال عشرة أطنان من الشحنات الطبية جوا، وأن حاملة المروحيات "ديكسمود" تستعد للإبحار إلى مصر، مبديا استعدادا لاستقبال مرضى ومصابين للعلاج في المؤسسات الاستشفائية في فرنسا.

وأمام "حالة الطوارئ بالنسبة لسكان غزة"، وعد الرئيس الفرنسي بأن "الأطفال المصابين أو المرضى... الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة" يمكن "علاجهم في فرنسا" إذا كان ذلك "مفيدا وضروريا"، موضحا أنه "يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال ما يصل إلى 50 مريضا في مستشفياتنا".

وأضاف ماكرون أن حاملة المروحيات البرمائية "ديكسمود" تستعد للإبحار "في بداية الأسبوع"، لافتا إلى أنها "مهيأة للدعم الاستشفائي بسعة 40 سريرا".



دعوة إلى "هدنة إنسانية"





-تصل "ديكسمود" إلى مصر "في الأيام المقبلة" وستكون مخصصة ل"علاج الحالات الأكثر خطورة والسماح بأخذ المدنيين المصابين في الاعتبار من أجل تقديم علاج لهم في المستشفيات المجاورة إذا لزم الأمر"، بحسب الرئيس الفرنسي.

وأشار ماكرون إلى أن طائرة أخرى تابعة للقوات الجوية ستنقل "أكثر من عشرة أطنان من الشحنات الطبية في بداية الأسبوع" على متنها "محطتان صحيتان متنقلتان يمكن لكل منهما أن تعالج نحو 500 مصاب بالغ".

ودعا مجددا إلى "هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطلاق النار".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتعرض إيمانويل ماكرون لانتقادات بسبب سياسته في الشرق الأوسط، حتى من داخل وزارة الخارجية.

وأعد عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين مذكرة سرّب مضمونها إلى صحيفة لوفيغارو، دانوا فيها الانحياز لإسرائيل.

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فرنسا تبدي استعدادها لاستقبال مصابين من غزة وتزيد دعمها الإنساني

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