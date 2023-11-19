أول تعليق من غوتيريش حول الهجمات الإسرائيلية على مدرستين أمميتين في غزة



أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عن صدمته الشديدة حيال الهجمات الإسرائيلية على مدرستين تابعتين للمنظمة الأممية في قطاع غزة.

وقال غوتيريش

في نيويورك الأحد إن "عشرات الأشخاص بينهم الكثير من النساء والأطفال قُتِلُوا أو أُصِيْبُوا عندما كانوا يبحثون عن حماية في مباني الأمم المتحدة. أؤكد مجددا أنه لا يجوز المساس بمباني الأمم المتحدة".

وأضاف غوتيريش

:" هذه الحرب تتسبب كل يوم في سقوط عدد صاعق وغير مقبول من الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال. يجب لهذا أن يتوقف"، وطالب جوتيريش مجددا بتوقف إنساني فوري لإطلاق النار، ووجه الشكر إلى حكومة قطر على وساطتها بين طرفي الحرب.

كان العديد من الأشخاص قُتِلُوا جراء سقوط قذيفة في إحدى المدرستين في مخيم جباليا شمال غزة أمس السبت. وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أعلنت أن ما يصل إلى 7000 شخص كانوا لجأوا إلى المدرسة هربا من القصف الإسرائيلي.

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