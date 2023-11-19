سوبر هاتريك لوكاكو يقود بلجيكا لاكتساح أذربيجان بتصفيات أمم أوروبا



اكتسح المنتخب البلجيكي نظيره الأذربيجاني 5 / صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة بتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

ويدين المنتخب البلجيكي بالفضل في الفوز لمهاجمه روميلو لوكاكو، الذي سجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في شباك أذربيجان في الدقائق 17 و26 و30 و37، فيما سجل لياندرو تروسارد الهدف الخامس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

ورفع المنتخب البلجيكي، الذي تأهل للنهائيات، رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن منتخب النمسا الذي تأهل معه إلى النهائيات، فيما تجمد رصيد أذربيجان عند سبع نقاط في المركز الرابع (قبل الأخير).

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فاز المنتخب السويدي على نظيره الإستوني 2 / صفر.

وتقدم المنتخب السويدي عن طريق فيكتور كلايسون في الدقيقة 22، قبل أن يضيف إيميل فورسبرج الهدف الثاني في الدقيقة 55.

ورفع منتخب السويد رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث، فيما يحتل منتخب إستونيا المركز الخامس والأخير برصيد نقطة واحدة.





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