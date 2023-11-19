ديوكوفيتش يفوز بالبطولة الختامية للتنس للمرة السابعة في رقم قياسي

سحق الصربي نوفاك ديوكوفيتش الإيطالي يانيك سينر ليفوز بالبطولة الختامية لموسم تنس الرجال للمرة السابعة وهو رقم قياسي يضاف إلى سلسلة من الإنجازات الهائلة التي حققها في مسيرتها.

وثأر اللاعب البالغ عمره 36 عاما لخسارته أمام سينر في دور المجموعات بفوزه 6-3 و6-3.

وكانت الجماهير التي ملأت جنبات ملعب بالا البيتور في تورينو الإيطالية تأمل في تشجيع سينر (22 عاما) لتحقيق أكبر لقب في مسيرته لكنه لم يتمكن من مضاهاة الأداء الذي قدمه ديوكوفيتش.

وفي المجموعة الأولى، خسر المصنف الأول عالميا نقطتين فقط على الإرسال وبعدما كسر إرسال منافسه في الشوط الرابع أصبحت المنافسة من طرف واحد.

وفي مرحلة ما، حقق ديوكوفيتش 14 نقطة متتالية أمام المصنف الرابع عالميا قبل أن يبطئ سينر لفترة وجيزة تقدم اللاعب الحاصل على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

وتجنب سينر خسارة إرساله للمرة الثانية قبل أن تسنح له فرص لرد الكسر في الشوط السادس، لكنه لم يتمكن من استغلالها.

وأخفق ديوكوفيتش في استغلال فرص للكسر كانت ستسمح له بالتقدم 5-2 نتيجة بعض الأخطاء.

وحاول المشجعون بث الحماس في نفس سينر لكن ديوكوفيتش مضى قدما لحسم الفوز بعدما ارتكب سينر خطأ مزدوجا على الإرسال. ويتفوق ديوكوفيتش على السويسري المعتزل روجر فيدرر ويصبح اللاعب الأنجح في تاريخ البطولة.

وبهذا يكلل ديوكوفيتش موسما فاز فيه بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى واستعاد فيه صدارة التصنيف من الإسباني كارلوس ألكاراز.

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