ماكرون لنتانياهو: عدد الضحايا المدنيين كبير جدًا في قطاع غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن "عدد الضحايا المدنيين كبير جدًا" في قطاع غزة، مذكرًا إياه "بالضرورة المطلقة للتمييز بين الإرهابيين والسكان"، على ما أعلن قصر الإليزيه الأحد.
وتحدث ماكرون أيضًا الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا له أنه "يدين أعمال العنف
ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفق الرئاسة الفرنسية.
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