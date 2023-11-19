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ماكرون لنتانياهو: عدد الضحايا المدنيين كبير جدًا في قطاع غزة

11/19/2023 3:00:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن "عدد الضحايا المدنيين كبير جدًا" في قطاع غزة، مذكرًا إياه "بالضرورة المطلقة للتمييز بين الإرهابيين والسكان"، على ما أعلن قصر الإليزيه الأحد.

وتحدث ماكرون أيضًا الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا له أنه "يدين أعمال العنف
ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفق الرئاسة الفرنسية.

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