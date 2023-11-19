اقتصادية الشارقة تشارك في ورشة «الأبعاد الاقتصادية لتغير المناخ»

شاركت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، في ورشة «الأبعاد الاقتصادية لتغير المناخ»، التي نظمتها وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وخلال ورشة العمل التي عقدت بمشاركة أكثر من 20 باحثاً ومسؤولاً في المجال الاقتصادي، تمت مناقشة الأبعاد الاقتصادية لتغير المناخ، والجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة تداعيات التغير المناخي، والتكيف مع تأثيراته المحتملة على القطاعات الاقتصادية، وتبنت في سياق هذه الجهود، مجموعة مهمة من السياسات، شملت سياسة التنويع الاقتصادي، والتركيز على الاقتصاد الأخضر، وسياسة تنويع مصادر الطاقة، بالتركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة، وتعزيز كفاءة الطاقة، وسياسة النقل المستدام، والتخطيط الحضري المستدام وغيرها.



وأكد حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن إمارة الشارقة تمثل نموذجاً رائداً على المستوى الوطني والمحلي، وأيضاً الدولي، في مجال الاقتصاد الدائري والتنمية الخضراء، حيث انتهجت مجموعة من البرامج والسياسات في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام، وقامت بتصميم سياسات بيئية وعمرانية خلاقة ومتطورة، لرفع جودة الحياة في الإمارة، من خلال مسارات الطاقة الخضراء والمدينة الخضراء، وخفض الانبعاثات الكربونية من المنشآت الصناعية والتجارية، ودعم الحياة الخضراء، ونشر مبادئ التكنولوجيا والتقنيات الخضراء، وأوضح أن التعاون في مجال التنمية الخضراء مع وزارة الاقتصاد لا ينقطع، مشيداً بجهود الوزارة في دعم التنمية الخضراء، وتشجيع الاستدامة، وهو ما يجعل الدولة رائدة في التنافسية الخضراء، وتحقيق أعلى معدلات الأداء البيئي والتنموي.

وقدم الدكتور عمرو صالح المستشار الاقتصادي للدائرة خلال الورشة، ورقة عمل بعنوان «التكلفة الاقتصادية للتغير البيئي وسياسات التوافق البيئي»، عرضت فيها دائرة التنمية الاقتصادية المراحل الثلاث للتكلفة البيئية، وتحدي الأسواق الخضراء، ومنظومة الاقتصاد الأخضر، وكيفية عمل الاقتصاد الدائري، ثم حجم الكلفة البيئية من الناتج المحلي العالمي، حيث تصل التكلفة الاقتصادية من تلوث الهواء في العالم، على سبيل المثال، أكثر من 3 تريليونات دولار، وتصل في الشرق الأوسط أكثر من 150 مليار دولار، موضحاً ريادة دولة الإمارات في مجال الاقتصاد الدائري، واستراتيجية التنمية الخضراء، وأيضاً ريادة إمارة الشارقة في رفع جودة الحياة البيئية، التي هي جزء من التحكم في تكلفة الأداء البيئي للمصانع، والمنشآت التجارية في الإمارة.