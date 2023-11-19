«ملتقى رُوّاد» الثاني بالشارقة يحتفي بالشركاء والداعمين والمشاريع المتميزة 2023



نظمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رُوّاد) التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية فعاليات النسخة الثانية من «ملتقى رُوّاد» لعام 2023، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بحضور حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة.

تضمنت فقرات الملتقى تكريم 66 شريكاً وجهة داعمة ومشاريع متميزة وشركات التوريد الفاعلة، كما شهدت التعريف بنتائج خدمات وأنشطة مؤسسة «رُوّاد» لعام 2022، وعرض عدد من قصص النجاح والتجارب الملهمة لمشاريع المؤسسة، وعقد جلسة نقاشية مفتوحة بين رواد الأعمال، بالإضافة إلى إبرام حزمة من الصفقات التجارية بين المشاريع ضمن مبادرة «تشبيك»، وإقامة معرض مصاحب مصغر لخدمات مشاريع مختارة وخدمات المراكز والجهات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال، وذلك في البهو الخارجي لموقع الفعالية.

لقاءات نوعية تثري الأعمال

وفي كلمته خلال فقرات الملتقى، أكد حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أهمية مواصلة عقد مثل هذه اللقاءات النوعية كونها تمثل منصة فاعلة لمشاركة الأفكار الثرية ما بين رواد الأعمال والجهات الداعمة لهذا القطاع، ومناقشة أفضل التجارب والممارسات الريادية، إلى جانب تعزيز فرص تحقيق التكامل المنشود فيما بين المشاريع، والتعرف على أوجه الدعم والمساندة التي تقدمها «رُوّاد» لأعضائها.

نتائج متصاعدة

وأشار المحمود إلى النمو الإيجابي في أعداد المشاريع المنضمة إلى عضوية «رُوّاد» خلال عام 2022، ومواصلة هذا النمو في العام الجاري، فضلاً عن استمرار منح الدفعات التمويلية للمزيد من هذه المشاريع، إلى جانب باقي خدمات التدريب والاستشارات المقدمة، وأيضاً ما تقدمه الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات والمشتريات التي تحظى بها المشاريع.

دعم المشاريع مسؤولية وأمانة

وشدد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في كلمته على أن «دعم أبناء وبنات الوطن وتمكين مشاريعهم مسؤولية وأمانة ملقاة من قبل القيادة الرشيدة على عاتقنا جميعاً، وأن من الواجب مواصلة الالتزام بأدائها بكل اعتزاز وعلى أكمل وجه، لتبقى الريادة حية مشرعة من أوسع الأبواب، تستقبل الأفكار المبتكرة، وتحتضن ذوي الهمة والطموح، وتقف إلى جانبهم لينطلقوا ويؤسسوا مشاريعهم، وينقلوا أهدافهم في خدمة المجتمع إلى واقع ماثل للعيان»، معرباً عن افتخاره بنخبة المشاريع الأعضاء التي حقق أصحابها التميز وحافظوا على مستوى متصاعد من التطور والتنافسية، وأثبتوا أن الشارقة زاخرة بشبابها، وملهمة بطاقاتها.

حصاد 2022

وضمن أجندة الملتقى، شاهد الحضور عدداً من العروض المرئية شملت استعراض نتائج العام الماضي الذي شهد انضمام 224 مشروعاً جديداً لعضوية المؤسسة، وتجديد عضوية 262 مشروعاً لسنة ثانية أو ثالثة، وتمديدها لعدد 87 مشروعاً لسنة رابعة أو خامسة. وتضمنت النتائج أيضاً ارتفاع إجمالي الإعفاءات الحكومية المقدمة إلى 6.5 ملايين درهم، وبالمثل ارتفاع قيمة المشتريات الحكومية من أعضاء المؤسسة إلى 1.2 مليون درهم، ونمو المشاريع المنضمة لسجل نظام الموردين في الشارقة إلى 66 مشروعاً، فيما شهد العام الماضي منح 9 مشاريع جديدة موافقات تمويل بإجمالي 3.8 ملايين درهم في برنامجي التمويل المباشر وغير المباشر، فيما تم تقديم 82 استشارة، وإجراء 227 مقابلة، والتعامل مع 12900 مكالمة، وتنفيذ 133 زيارة ميدانية، و26 زيارة ترويجية، و35 زيارة ضمن مشروع تقييم وتصنيف المشاريع. كما شهدت مبادرة تشبيك إبرام 14 عقداً ما بين 18 مشروعاً، وتنفيذ 37 برنامجاً تدريبياً ودبلوماً مهنياً استفاد منها 703 مشاركين ومشاركات.

قصص ملهمة

كما استمتع الحضور في فقرة «ومضات ريادية» بمشاهدة فيلم إبداعي يوثق دور المشاريع الأعضاء بما لديها من شغف وإرادة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة وإحداث التغيير الإيجابي في حياة المجتمع وواقع الاقتصاد، تلا ذلك استعراض إحدى تجارب النجاح الملهمة التي تحققها المشاريع الأعضاء، حيث تحدث عبد العزيز المازمي حول رحلة نجاحه في مشروع (توب إكسبريس لخدمات التوصيل).

وفي فقرة (حكايتي باختصار)، انتقل الحضور إلى حوار مفتوح تحدث فيه عدد من رواد الأعمال بصورة موجزة للتعريف بمشاريعهم وخدماتها وكيفية انطلاقها والأفكار التي يرغبون في تحقيقها.

تكريم مستحق

وضمن فقرة التكريم، قام حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بتكريم 24 شريكاً استراتيجياً يمثلون عدداً من الجهات الحكومية المحلية والوزارات ومؤسسات ومراكز دعم ريادة الأعمال وعدداً من شركات القطاع الخاص، كما تم تكريم القيادة العامة لشرطة الشارقة وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، لتصدرها قائمة الجهات الحكومية الداعمة لبرنامج المشتريات الحكومية من حيث قيمة العقود المبرمة مع المشاريع الأعضاء، كما تم تكريم 3 مشاريع فائزة ضمن مشروع التصنيف والتقييم هي مخازن الإضاءة، والشرق الأوسط لصناعة المعدات الدقيقة، وباري للياقة البدنية، إلى جانب تكريم 14 مشروعاً داعماً لمبادرة (من خير رُوّادنا) التي نظمتها المؤسسة في رمضان الماضي، بالإضافة إلى تكريم 6 جهات وأفراد في القطاع الإعلامي، وكل من سعيد غانم السويدي وفيصل جاسم المدفع عضوي لجنة تمويل المشاريع، وفي ختام الفقرة تم تكريم 15 جهة ضمن فئة شركات التوريد الفاعلة، قبل التقاط الصورة الجماعية مع المكرمين والحضور.

تعزيز الشراكات

وعلى هامش الملتقى، تم إبرام عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة بين مجموعة من المشاريع الأعضاء ضمن مشروع (تشبيك)، وهي القرم للعطلات، والمحترف لخدمات توصيل الطلبات، والفرصة لتوصيل الطلبات، والسمو لتنسيق الزهور، وميني ديلايت لخدمات الضيافة.



