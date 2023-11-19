«أوبن إيه آي» تفاجئ العالم وتستغني عن رائد الذكاء الاصطناعي سام ألتمان .. وفرنسا ترحب به

أصبح سام ألتمان، مؤسس شركة «أوبن إيه آي»، ومطلق منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي «تشات جي بي تي»، خلال عام واحد شخصية رئيسية في سيليكون فالي، إلى أن أقيل الجمعة من مهامه في رئاسة الشركة بأثر فوري.

وقد فاجأت إقالته وادي السيليكون، حيث كان رجل الأعمال البالغ 38 عاماً يُعتبر من الشخصيات الرائدة في قطاع يواجه تحديات كبيرة، وهو الذكاء الاصطناعي.

وأنشأ سام ألتمان شركة «أوبن إيه آي» في عام 2015، وكانت في البداية مؤسسة غير ربحية، ترمي لتطوير الذكاء الاصطناعي ليكون تقنية «آمنة ومفيدة للبشرية»، على حد تعبير إيلون ماسك في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز.

والذكاء الاصطناعي في دائرة الضوء، منذ أن اعتمد ملايين الأشخاص برنامج «تشات جي بي تي» من «أوبن إيه آي»، القادر على التحدث مع البشر بلغتهم اليومية، وإنشاء جميع أنواع النصوص بناء على طلب بسيط.

وقال سام ألتمان، خلال مؤتمر الخميس عشية إقالته من «أوبن إيه آي»: «بموازاة النشر التدريجي للذكاء (الاصطناعي) في كل مكان سيكون لدينا جميعاً قوى خارقة عند الطلب».

وفي مواجهة المخاوف القوية التي أثيرت، لا سيما على صعيد الديمقراطية والوظائف، قال رجل الأعمال لوكالة «فرانس برس» الخميس: «أتعاطف كثيراً مع مشاعر الناس مهما كانت مشاعرهم».

وقال ألتمان في عام 2016 لمراسل صحيفة «نيويوركر»: «ما لم يحصل اندماج مع الذكاء الاصطناعي، فإما أن نكون في خدمته، وإما يكون في خدمتنا»، مضيفاً: «يحتاج البشر للارتقاء إلى مستوى أعلى».





الانطلاقة

درس ألتمان علوم الكمبيوتر في جامعة ستانفورد المرموقة، لكنه سرعان ما ترك الجامعة ليؤسس في عام 2005 شبكة التواصل الاجتماعي «لوبت» Loopt، التي قُدّرت قيمتها بأكثر من 43 مليون دولار، عندما باعها في عام 2012.

وفي عام 2014 تولى منصب رئيس شركة «واي كومبينايتر» Y Combinator، التي تستثمر في الشركات الناشئة، وتقدم المشورة لرواد الأعمال، مقابل الحصول على أسهم، وقد ساعدت المنظمة بشكل خاص خدمات شهيرة، بينها «اير بي ان بي» و«سترايب» و«ريديت».

وتحت قيادته توسعت الحاضنة إلى ما هو أبعد من البرمجيات، لتشمل الشركات الناشئة في قطاعات أخرى عدة، بينها شركة «إنداستريال مايكروبز» الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية.

واستذكر رئيس الشركة ديريك غرينفيلد، ألتمان بوصفه شخصاً صاحب شخصية «حادة للغاية».

ووصفه قائلاً: «إنه يفكر ويتحدث بسرعة، ويطرح الأسئلة الصعبة، ولكن دائماً بطريقة مشجعة»، مضيفاً: «لقد وسّع الحدود. لا أعرف أين كنا لنكون لو لم يحوّل (واي كومبينايتر)».

كذلك، وصف جيريمي غولدمان من شركة «إنسايدر إنتلجنس»، سام ألتمان بأنه «مفكر (عميق التأمل) يسعى بأي ثمن إلى القيام بالأشياء بشكل صحيح».





رؤية استشرافية

استثمر رجل الأعمال الإنتاج شخصياً في العديد من الشركات، بما يشمل استثماره 375 مليون دولار في شركة «هيليون» الناشئة العاملة في مجال الاندماج النووي.

وقال ألتمان لقناة «سي ان بي سي» في مايو: «رؤيتي للمستقبل والسبب الذي يجعلني أحب («أوبن إيه آي»و«هيليون») هو أنه إذا تمكنا حقاً من خفض تكلفة الذكاء وتكلفة الطاقة فإن نوعية الحياة للجميع ستتحسن بشكل كبير».

وفي يوليو أطلق ألتمان رسمياً «وورلدكوين» Worldcoin، وهي عملة مشفرة جديدة مزودة بنظام، للتحقق من الهوية البشرية يعتمد على قزحية العين، والهدف المعلن منها يكمن في الحد من مخاطر الاحتيال في قطاع يشيع فيه استخدام الأسماء المستعارة.

وكتب سام ألتمان في مدونته: «الأمر ليس معقداً: نحن بحاجة إلى التكنولوجيا لإيجاد المزيد من الثروة، وإلى سياسة لتوزيعها بشكل عادل».

وتوقع في منشور على مدونة في عام 2021 أن «التقدم التكنولوجي الذي (سنحققه) في الأعوام المئة المقبلة سيكون أكبر بكثير من أي شيء تم إنجازه، منذ أول استخدام للنار واختراع العجلة».





فرنسا ترحب

دعا وزير الشؤون الرقمية الفرنسي جان - نويل بارو، سام ألتمان الذي أقيل من منصبه كرئيس لشركة «أوبن إيه آي» التي أطلقت منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي «تشات جي بي تي»، إلى فرنسا.

وكتب بارو على منصة إكس «سام ألتمان وفريقه ومواهبهم مرحب بهم في فرنسا إذا رغبوا في ذلك، إذ نعمل على تسريع وضع الذكاء الاصطناعي في خدمة المصلحة العامة».

وتأتي هذه الدعوة غداة إعلان مهم يتعلق بتطوير الذكاء الاصطناعي في فرنسا. فقد كشف الرئيسان التنفيذيان كزافييه نيل (Iliad) ورودولف سعادة (CMA CGM) الجمعة عن إنشاء مختبر في باريس أطلق عليه «Kyutai».

وأقيل سام ألتمان الوجه البارز في سيليكون فالي من منصبه كرئيس لشركة «أوبن إيه آي» التي أطلقت «تشات جي بي تي» قبل عام، بعد انتقاده من مجلس الإدارة بأنه لم يكن «صريحاً» معه.

وكتب ألتمان (38 عاماً) على منصة إكس «استمتعت بالوقت الذي أمضيته في أوبن إيه آي. لقد كان بمثابة تحول بالنسبة إلي على المستوى الشخصي، لكن أيضاً، كما آمل، على مستوى العالم».

وقد فاجأت إقالته سيليكون فالي حيث كان رجل الأعمال يُعد من الشخصيات الرائدة في قطاع يواجه تحديات كبيرة، وهو الذكاء الاصطناعي.

وعُيّنت ميرا موراتي، المديرة التقنية لـ«أوبن إيه آي» والتي تعمل فيها منذ خمس سنوات، رئيسة مؤقتة للشركة ريثما تنتهي عملية البحث عن رئيس دائم.