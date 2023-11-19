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مقتل 41 شخصاً من عائلة واحدة في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة

11/19/2023 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس اليوم الأحد بمقتل 41 فردًا من عائلة واحدة في ضربة إسرائيلية استهدفت منزلهم في حي بوسط مدينة غزة.

ونشرت الوزارة قائمة بأسماء 41 شخصًا ينتمون إلى عائلة ملكة، قتلوا في هذه الضربة التي وقعت فجرا في حي الزيتون الذي شهد صباحًا مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حماس، وفق مراسل فرانس برس الذي أشار أيضًا إلى ضربات جوية.


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