الجيش الإسرائيلي يعلن هوية جنديين قتلا خلال المعارك في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل خاصة باثنين من جنوده قتلا خلال معارك في غزة.

وأوضح الجيش أن الجنديين هما ستاف سيرجينت جال ميشايلوف / 21 عاما / والليفتنانت (احتياط) آدير بورتوجال / 23 عاما /، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأحد .

وأشار إلى أنهما كانا من لواء جيفعاتي، وهو أحد ألوية المشاة في الجيش الإسرائيلي الموجودة تحت قيادة المنطقة الجنوبية.

وكانت وزارة الأمن الإسرائيلية قد نشرت مقابلة دافيد اورن باروخ مدير مقبرة جبل هرتسل العسكرية تحدث فيها عن الفترة العصيبة التي يمرون بها جرّاء المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وقال باروخ، خلال المقابلة التي نُشرت يوم أمس السبت، إن عمله في المقبرة العسكرية ينصب على تجهيز القبور لقتلى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والعناية بها.

وأوضح باروخ أنهم يستقبلون القتلى، كاشفاً أنهم قاموا بدفن 50 قتيلاً خلال يومين، مضيفا الآن نحن في فترة صعبة جدا. نحن نقيم هنا جنازة كل ساعة أو كل ساعة ونصف.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأحد مقتل خمسة جنود في قطاع غزة، ما يرفع إلى 64 عدد جنوده القتلى في القطاع منذ بدء الحرب مع حركة حماس قبل أكثر من شهر.

وقال الجيش إن أربعة من القتلى الخمسة هم من جنود الاحتياط وقتلوا في شمال القطاع السبت.

وأعلن الجيش أن 383 من جنوده قتلوا منذ هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

فيما أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس اليوم الأحد بمقتل 41 فردًا من عائلة واحدة في ضربة إسرائيلية استهدفت منزلهم في حي بوسط مدينة غزة.

ونشرت الوزارة قائمة بأسماء 41 شخصًا ينتمون إلى عائلة ملكة، قتلوا في هذه الضربة التي وقعت فجرا في حي الزيتون الذي شهد صباحًا مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حماس، وفق مراسل فرانس برس الذي أشار أيضًا إلى ضربات جوية.



