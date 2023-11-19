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الحوثيون: لدينا المزيد من الضربات الموجعة للعدو

11/19/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال
قيادي بحركة أنصار الله (الحوثيون)، مساء اليوم الأحد، إنه
لديهم
المزيد من الضربات الموجعة للعدو، مضيفا "ونحن لا نُبالي بردة الفعل الدولية".

وتساءل القيادي عن دور
المجتمع الدولي مما يحصل في فلسطين واليمن.

وتابع أن
هدف عملياتهم
هو وقف العدوان على غزة، مؤكدا إستيلائهم على سفينة ملكيتها إسرائيلية.

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