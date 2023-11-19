الحوثيون: لدينا المزيد من الضربات الموجعة للعدو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال
قيادي بحركة أنصار الله (الحوثيون)، مساء اليوم الأحد، إنه
لديهم
المزيد من الضربات الموجعة للعدو، مضيفا "ونحن لا نُبالي بردة الفعل الدولية".
وتساءل القيادي عن دور
المجتمع الدولي مما يحصل في فلسطين واليمن.
وتابع أن
هدف عملياتهم
هو وقف العدوان على غزة، مؤكدا إستيلائهم على سفينة ملكيتها إسرائيلية.
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