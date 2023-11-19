صربيا تبلغ نهائيات كأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخها

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغت صربيا نهائيات كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا للمرة الأولى في تاريخها على الرغم من تعادلها مع ضيفتها بلغاريا 2-2 يوم الأحد ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وافتتحت صربيا التسجيل عبر مدافع فيردر بريمن الألماني، ميلوش فيليكوفيتش بكرة رأسية، مستفيدا من كرة مرتدة من العارضة سددها مهاجم الهلال السعودي، ألكسندر ميتروفيتش (17)، بيد أن بلغاريا ردت بهدفين في الشوط الثاني بواسطة جورجي روسيف (57) وكيريل دسبودوف (69) قبل أن يدرك سردان بابيتش التعادل لصربيا (81).

واحتلت صربيا المركز الثاني (14 نقطة) لترافق هنغاريا متصدرة المجموعة والتي كانت ضمنت تأهلها سابقا، قبل أن تختتم التصفيات بالفوز على ضيفتها مونتينيغرو 3-1 الأحد أيضا، رافعة رصيدها إلى 18 نقطة في حين بقي رصيد مونتينيغرو عند 11 نقطة.

وكانت صربيا فشلت في التأهل إلى النسخ الأربع الأخيرة من البطولة القارية، وشاركت عامي 2000 و2004 بمسمى صربيا ومونتينيغرو قبل أن تنفصل عنها الأخيرة بعد ذلك.

وبهذا، ينضم المنتخب الصربي إلى كتيبة المتأهلين بعد بلجيكا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا واسكتلندا وتركيا والنمسا وإنجلترا وهنغاريا وسلوفاكيا وألبانيا والدنمارك ورومانيا وسويسرا وهولندا بالإضافة إلى ألمانيا الدولة المضيفة.