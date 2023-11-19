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الفراية:نعمل لإنهاء قضية المكلفين بإثبات الجنسية

11/19/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بحثت لجنة الريف والبادية النيابية خلال اجتماع الأحد، برئاسة النائبة عبير الجبور، موضوعات تهم البادية، وموضوع أبناء البادية المُكلفين بإثبات الجنسية.

وقالت الجبور خلال الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية مازن الفراية، ومدير الجنسية والأجانب المحافظ، باسم دهامشة، ومندوب مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر، أمجد الفايز، إنه تم الاتفاق مع الوزير الفراية لتوجيه مدير الجنسية بـ"الداخلية" بالتعميم على مديري مكاتب الأحوال المدنية بالسماح للمُكلفين بتقديم طلب إثبات الجنسية.

وأشارت إلى مُعاناة بعض المُكلفين بإثبات الجنسية، داعية إلى إعادة تنظيم هذا الملف بشكل يحقق العدالة لأبناء البادية.

من جانبهم، أشار النواب: هادية السرحان، زينب البدول، حابس الشبيب، علي الخلايلة، ناجح العدوان، ذياب المساعيد، بسام الفايز، نضال الحياري، فواز الزعبي، إلى مُعاناة أهل البادية في التعليم والصحة والبطالة والفقر، وكذلك المخالفات التي تحصل في منطقة البترا والتوقيف الإداري.

وطالبوا بإيجاد فُرص عمل، والحد من استخدام العمالة الوافدة، وعمل مشاريع تنموية في البوادي الثلاث، داعين إلى أن تكون مسؤولية المشاريع في البوادي تابعة لوزارة الداخلية.

من ناحيته، قال الفراية، إن الوزارة تعمل بكُل ثقل لإنهاء قضية المُكلفين بإثبات الجنسية، مُضيفًا أنه تم تشكيل لجنة العام الماضي، مُمثلة بوزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، ومستشار العشائر، لإيجاد حلول عادلة لجميع المُكلفين بإثبات الجنسية.

على صعيد آخر، أكدت الجبور دعم لجنة الريف النيابية لمواقف جلالة عبدالله الثاني، في كُل المحافل الإقليمية والدولية، والهادفة لدعم القضية الفلسطينية، ووقف آلة الحرب الوحشية على غزة.

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