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محافظ مطروح يقرر استمرار تعطيل الدراسة بسبب تقلبات الطقس

11/19/2023 2:29:40 PM
(MENAFN- Youm7) قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار تعطيل الدراسة غدا الاثنين بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية، حرصا على سلامة الطلاب، وذلك نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية باستمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكانت أكدت الدكتورة
إيمان شاكر
مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة، إلا أن الأيام الماضية أصدرنا تحذيراتنا بحالة من التقلبات الجوية بدأت منذ مساء أمس وأمطرت مساء أمس على مطروح والإسكندرية.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن اليوم شهد أمطارا على معظم المناطق الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وبعض المناطق في الصعيد، والأمطار كانت متفاوتة بين متوسطة وغزيرة على المناطق الشمالية ووصلت لسيول في سيناء، والأمطار كانت متوسطة في القاهرة.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، أن نشاط الرياح أدى لانخفاض درجة الحرارة وسيزداد انخفاض درجة الحرارة ليل اليوم، وغدا سنشعر بانخفاض كبير في درجات الحرارة، وتبدأ يوم الثلاثاء استقرار في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.








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