قصف مدفعي إسرائيلي مكثف يستهدف حي الزيتون شرق مدينة غزة

MENAFN - Youm7) قصف الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، بشكل مكثف حى الزيتون شرق مدينة غزة، وأكد مراسلنا أن الطائرات الإسرائيلية تدمر مربعين سكنيين، أحدهما فى جباليا البلد بالقرب من السوق والآخر فى مخيم جباليا خلف مسجد الإمام على ووجود أعداد كبيرة من القتلى.





وفى وقت سابق، لقى 15 فلسطينيا مصرعهم فجر اليوم الأحد بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمنزلين فى مخيم النصيرات وخان يونس فى قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة "وفا".





وأفادت "وفا" بمقتل 13 شخصا بعد غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة زهد فى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.





كما أعلن عن مقتل سيدة وطفلتها وإصابة آخرين، جراء قصف منزل لعائلة أبو عكر بمحيط المستشفى الأوروبى فى جنوب شرق خان يونس.





يأتى ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة فى غزة السبت عن مقتل 32 شخصا من عائلة واحدة بينهم 19 طفلا فى غارة إسرائيلية على منزلهم بمخيم جباليا للاجئين فى شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى مقتل طفلين، مساء السبت، جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلا فى شرق مدينة رفح.





وحسبما أفاد المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة، فإن الهجوم الإسرائيلى على القطاع أسفر حتى الآن عن 12300 قتيل بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة.