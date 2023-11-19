إعلام فلسطيني: شهداء وجرحى إثر قصف للاحتلال على منطقة عسقولة في غزة

MENAFN - Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن وسائل إعلام فلسطينية قالت إن هناك شهداء وجرحى إثر قصف للاحتلال استهدف منطقة عسقولة في غزة.

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.







