مسئول أمريكى يتهرب من الإجابة على سؤال حول انتهاك إسرائيل للقانون الدولى فى غزة

MENAFN - Youm7) تهرب نائب مستشار الأمن القومى الأمريكى جوناثان فاينر، من الإجابة على سؤال حول ما إذا كان الهجوم العسكرى الإسرائيلى على قطاع غزة ينتهك القوانين والأعراف الدولية.

وخلال تصريحات تلفزيونية لشبكة "إن بى سي" الأمريكية، ضغطت مقدمة البرنامج كريستن ويلكر على نائب مستشار الأمن القومى الأمريكى مرارا خلال الحوار للإجابة على سؤال محدد: "هل أنت واثق من أن إسرائيل تتبع القانون الدولي، يا جون؟ فقط نعم أو لا".



وردا على السؤال، قال فاينر: "نحن واثقون من أن موقفنا هو ما نحتاج إليه فى الوقت الحالي.. عندما نرى القضايا التى يتم إثارتها، وبناء على الأحداث على الأرض، نقوم بطرحها بشكل خاص ومباشر مع حكومة إسرائيل".



وعندما حاولت المذيعة التدخل للحصول على إجابة قاطعة، قام المسؤول الأمريكى بمقاطعتها قائلا: "نحن لن نلعب دور القاضى وهيئة المحلفين فى الوقت الحالى بشأن هذه المسألة، عندما نرى أشياء تقلقنا، نقوم بالتحدث عنها، لقد فعلنا ذلك خلال هذا الصراع، وسنستمر فى القيام بذلك".



وتابع فاينر قائلا: "مرة أخرى، فقط للتأكيد، موقفنا هو أن جميع الدول بما فى ذلك إسرائيل، بما فى ذلك الولايات المتحدة، بحاجة إلى الالتزام بقوانين الصراع المسلح".



وفيما يخص قصف إسرائيل لمجمع الشفاء الطبى فى قطاع غزة وتبرير الجيش الإسرائيلى للهجوم بأن حركة حماس لديها قاعدة أسفل المجمع، قال فاينر إن "المخابرات الأمريكية تدعم هذه الفكرة".



وأضاف فاينر: " لكن هذا لا يعني، من وجهة نظرنا، أنه يتعين على إسرائيل شن غارات جوية على المستشفى أو هجمات برية على المستشفى، لقد كنا واضحين بنفس القدر بشأن ذلك. هذا نموذج مصغر للتحدى الحقيقى المرتبط بهذا الصراع برمته".